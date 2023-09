Musiques pointues et installations arty : le festival de la Chapelle XIV s’étale dans le 18e

La classieuse galerie-disquaire Chapelle XIV plantée dans le 18e revient du 7 au 9 septembre avec la troisième édition de son festival. Dispatchée entre la galerie, le Point F et le FGO Barbara, cette édition fera de nouveau la jonction entre musiques électroniques pointues et installations artistiques. Et fil rouge du cru : les artistes présents ont tous sorti un skeud sur le label maison.

Parmi les offices musicaux à voir cette année, on ne manquera pas le mythe nippon Satoshi Tomiie, le live d’Elli Form et son ambient sautillante, ou la techno bigarrée de l’activiste antinataliste américaine Chris Korda. Egalement souligné sur notre feuille de route : le concert du tonsuré Jacques, rarement redondant, et cette création de Cabanne, vétéran électronique à la tête du label Minibar, un temps résident de Concrete, qui présentera pour l’occasion une création autour de ses débuts comme guitariste de… jazz. Vivement la messe.

Quand ? Du 7 au 9 septembre 2023.

Où ? Selon les concerts.