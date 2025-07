Netflix : les 10 meilleurs films et séries à voir en juillet

© "Too Much", Lena Dunham, Netflix

Juillet sonne le grand retour des têtes familières sur Netflix. Charlize Theron rouvre le bal dans The Old Guard 2, où elle renfile le costume d’immortelle badass pour défendre une humanité en péril. Un come-back musclé qui ouvre un mois placé sous le signe des suites très attendues.

À la fin du mois, c’est Adam Sandler qui ressuscite l’un de ses rôles les plus cultes : le golfeur déjanté d’Happy Gilmore revient plus de vingt ans après, dans une suite qui promet autant de swings que de gags bien gras.

Entre ces deux poids lourds, Netflix déroule un programme dense : l’ultime saison de la série de fantasy gothique The Sandman, une nouvelle sitcom signée Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Two and a Half Men), et le retour très remarqué de Lena Dunham, qui cosigne sa première série depuis Girls – une comédie romantique irrévérencieuse à souhait.

Voici les 10 sorties Netflix à ne pas manquer en juillet

The Old Guard 2

Charlize Theron recolore ses cheveux et renfile son costume de super-héroïne d’action dans la suite de l’adaptation de bande dessinée de 2020, qui avait rencontré un succès aussi inattendu que retentissant. On y retrouvait une bande de mercenaires immortels, et cette fois, Uma Thurman incarne la grande méchante – armée d’un sabre, comme au bon vieux temps.

Disponible à partir du 2 juillet

The Sandman – Saison 2

La série de fantasy sombre, inspirée de la bande dessinée de Neil Gaiman, touche à sa fin de manière un peu abrupte. (Les showrunners assurent que c’était prévu depuis le début, et non précipité par les récentes accusations d’agression sexuelle visant son créateur.) Cette saison finale sera diffusée en deux parties, toutes deux disponibles ce mois-ci.

Volume 1 disponible le 3 juillet – Volume 2 disponible le 24 juillet

Quarterback – Saison 2

Être un athlète professionnel de haut niveau aujourd’hui, c’est souvent avoir une équipe de tournage aux trousses, même en dehors du terrain. Comme son nom l’indique, cette docu-série suit trois quarterbacks de la NFL tout au long de la saison de football : Joe Burrow des Cincinnati Bengals, Jared Goff des Detroit Lions et Kirk Cousins des Minnesota Vikings.

Disponible à partir du 8 juillet

Brick

Et si un matin, vous vous réveilliez emmuré dans votre appartement, sans eau, sans Wi-Fi, ni réseau mobile ? Ce thriller de science-fiction explore ce cauchemar en huis clos. Âmes claustrophobes s’abstenir… ou prévoyez un sac en papier.

Disponible à partir du 10 juillet

Too Much

Préparez-vous à un "Lena Dunham version Emily in Paris". Sauf qu’ici, c’est Meg Stalter à Londres : l’actrice hilarante de Hacks traverse l’Atlantique en quête d’un conte de fées, et tombe sur un musicien cynique, incarné par Will Sharpe (A Real Pain).

Disponible à partir du 10 juillet

Untamed

Eric Bana et Sam Neill incarnent deux gardes forestiers enquêtant sur une mort suspecte dans le parc national de Yosemite, en Californie. Espérons que le décor permette à cette intrigue policière sombre de se démarquer des autres thrillers du genre qui sortent tous les trois mois. Une chose est sûre : les images seront superbes.

Disponible à partir du 17 juillet

Happy Gilmore 2

Le joueur de hockey colérique devenu golfeur professionnel, incarné par Adam Sandler, revient pour rejoindre le circuit senior – et se faire probablement à nouveau passer un savon par une célébrité en guest star. Sera-ce Bad Bunny, Eminem ou Travis Kelce, tous annoncés au casting ?

Disponible à partir du 25 juillet

WWE Unreal

Dans le jargon du catch professionnel, le « kayfabe » désigne le fait de garder secrètes les coulisses de ce spectacle sportif. Pourtant, même si tout le monde connaît la supercherie depuis des décennies, il reste surprenant de voir une émission de téléréalité lever entièrement le rideau sur la plus grande entreprise de ce pseudo-sport.

Disponible à partir du 29 juillet

Glass Heart

Après avoir été expulsée de son groupe, une batteuse rejoint un groupe en pleine ascension mené par un mystérieux chanteur. Ses rêves musicaux deviennent réalité – mais pas sans quelques cauchemars. Ce drame en langue japonaise propose des chansons originales de Yojiro Noda, du groupe Radwimps, qui est apparemment une référence majeure au Japon.

Disponible à partir du 31 juillet

Leanne

Chuck Lorre, maître des sitcoms grand public, s’associe à la comédienne Leanne Morgan pour cette série multi-caméras signée CBS. L’histoire suit une femme approchant la soixantaine, contrainte de retourner sur le marché des rencontres après que son mari de trente ans l’ait quittée pour une femme plus jeune.

Disponible à partir du 31 juillet