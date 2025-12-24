Ninho présente une expo au Grand Palais Immersif à Paris pour la sortie de sa nouvelle mixtape

Le rappeur annonce une plongée en sons et lumières dans l’univers de sa saga “M.I.L.S”.

Le 9 janvier 2026, Ninho signera son retour dans les bacs après deux ans d’absence en solo avec la mixtape M.I.L.S IV, quatrième volume de sa saga Maintenant Ils Le Savent démarrée il y a dix ans. Le rappeur, qui a déjà lâché deux singles teasers “Skywalker Haze” et “+971”, ajoute une nouvelle dimension à cette sortie évènement en organisant une exposition au Grand Palais Immersif.

Dans le musée de béton de Bastille, Ninho, qui a rempli deux Stades de France en mai dernier, présentera la M.I.L.S Xperience du 8 au 11 janvier 2026. Le communiqué annonce une “plongée dans l’univers de la franchise M.I.L.S”, à travers plusieurs espaces qui racontent le parcours du rappeur et sa détermination à réussir, depuis ses premiers freestyles jusqu’aux coulisses de la conception de cette nouvelle mixtape.

A noter que le billet d’entrée, qui coûte 10 €, comprend également la clé USB contenant l'album et deux titres exclusifs.

Quand ? du 8 au 11 janvier 2026, 11h-19h.

Où ? Grand Palais Immersif, 110 rue de Lyon Paris 12e.

Combien ? 10 €. Billetterie ici.