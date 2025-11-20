Au Rosa Bonheur, une soirée de Noël solidaire organisée par Ed Banger avec Laurent Garnier, Pedro Winter ou Belaria

Tous les sous et les dons seront reversés au Secours Populaire pour être distribués en cadeaux à des enfants.

Nouveau hit solidaire de Noël pour Ed Banger ! Tressée depuis dix ans par Pedro Winter, Zouzou du Rosa, Numa de la soirée Cigalou avec le Secours Populaire, la soirée « La Mère Noël est un amour » sera de retour le samedi 13 décembre pour une 8e édition au Rosa Bonheur du parc des Buttes-Chaumont.

Un casting six étoiles

Et comme tous les ans, les organisateurs ont réuni un casting à rendre jaloux bon nombre de clubs ! Parmi le sextet d’artistes qui se relaieront derrière les decks, dont la majorité déjà vue lors des éditions précédentes, on trouve la fierté électronique nationale Laurent Garnier, la dernière signature d’Ed Banger tout de bass music vêtue Tatyana Jane, l’ultra-éclectique et fortiche Belaria, et bien sûr les deux orgas de la soirée, entre un set solo de Pedro Winter et un B2B avec Yann pour Numa.

Pour accéder à la soirée, le topo est le même que les années précédentes : l’entrée est tarifée à 30 €, ou gratuite si vous ramenez un « jouet éducatif » (d’une valeur de 20 € au moins). Tous les sous et les dons seront reversés au Secours Populaire pour être distribués en cadeaux à des enfants. On vous laisse commander un peu de chance au Père Noël pour espérer avoir une place.

Quand ? samedi 13 décembre, de 19h à 4h.

Où ? Rosa Bonheur, 2 avenue de la Cascade, Paris 19e.

Combien ? un cadeau éducatif d’une valeur de 20 € ou 30 €.