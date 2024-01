Nos trois pizzerias préférées pour la Journée mondiale de la pizza !

Imaginez-vous : en 2022 - en plus de tout le reste - le Blue Monday tombait en même temps que la Journée mondiale de la pizza. Comment la fête de l’un de nos plats préférés peut-elle être associée au jour le plus déprimant de l’année ? Heureusement, en 2024, le 17 janvier est un mercredi. On peut donc se réjouir en italien, blotti contre un four ronronnant, en attendant de mordre dans une pizza fumante. Pour optimiser la fiesta, on vous flèche nos trois adresses chéries. Et rien ne vous empêche d’écouter "Blue Monday" en vous régalant.

Ave Pizzeria Bar

© Antoine Besse

Pas encore un bar, mais une vraie pizzeria qui s’impose même comme l'une des meilleures du coin. Au menu, d'excellentes pizzas à la romaine (donc sans les trottoirs immenses), rouges ou blanches, aux ingrédients bien sourcés et originaux (saucisse au fenouil, crème de truffe, taleggio…). Et les cocktails à la pression font plus que le boulot.

Où ? 100 boulevard de Ménilmontant, Paris 20e.

Le Rigmarole

© Dan Pearson

Les places sont plus difficiles à choper qu’un strapontin au stade Maradona avec le SSC Naples en finale, mais ça vaut le coup de persévérer, tant les bijoux de Dan Pearson, surdoué du sourdough, défoncent tout. La pâte au levain reposée 36h, les ingrédients choisis avec soin et les recettes tout en élégance minimale aboutissent à de grandes pizzas qui sortent du lot. Attention, le pizzaiolo n’officie que du samedi au lundi.

Où ? 10 rue du Grand Prieuré, Paris 11e.

Faggio Panorama

© Faggio

Installée dans le passage des Panoramas, la troisième adresse de la famille Faggio se montre plus parisienne que la mauvaise humeur au volant. Au menu, de belles napolitaines (comprendre avec le trottoir bien présent) cuites au feu de hêtre et aux ingrédients sourcés avec le soin méticuleux d’un barbier rasant un parrain sicilien.

Où ? 16 passage des Panoramas, Paris 2e.