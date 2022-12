Chaque Parisien peut dégainer deux trucs à tout moment : le contact d’un ostéo et la meilleure pizza de la ville. Pour le premier, Time Out lâche l’affaire mais pour les pizzerias, on s’occupe de tout !

La ligne de croûte est étroite entre une vraie bonne pizza et un modèle mezzo bof. Notre religion pour cette icone de la street food : une pâte fine, délice oxymorique de moelleux et de croustillance, avec le bon goût du levain mais des cornicione pas trop épais (on n’est pas venu manger du pain, OK ?). Pour la garniture, on privilégie évidemment des produits dûment sourcés et de la sauce tomate maison. Et rappelez-vous que pour juger la qualité d’un pizzaïolo, il faut obligatoirement goûter sa margherita. Qu’elles proposent des pizzas classiques (circulaires), pliées en chausson (calzone), en quatre (a portafoglio), roulées (rotolò) ou à la part (al taglio), voici notre sélection 2022 des meilleures pizzerias de Paris !