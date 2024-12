Les bancs ont été époussetés, les vitraux lavés, les tapis repassés : après cinq ans de travaux, la cathédrale de Notre-Dame de Paris va rouvrir sa nef et ses autels au monde samedi 7 décembre 2024, lors d’une cérémonie officielle organisée devant un parterre de 3 000 invités dont une centaine de chefs d’Etat. Une réouverture qui sera entrecoupée d’interstices musicaux au casting très grand public.

Parmi les noms qui seront chargés de mettre le feu à Notre-Dame (trop tôt ?) en direct sur le parvis et sur France TV, on trouve Clara Luciani, Vianney, les frères violoniste et violoncelliste Renaud et Gautier Capuçon, Angélique Kidjo, Hiba Tawaji, le pianiste Lang Lang, les chanteuses lyriques Cecilia Bartoli et Pretty Yende, Garou et le DJ Michaël Canitrot. Le tout sera mis en musique par l’Orchestre philharmonique de Radio France avec le chef d’orchestre Gustavo Dudamel. Petite requête de dernière minute : n’hésitez pas à nous surprendre en invitant Tiakola, Gazo et Angèle qui ont sorti l’an dernier le titre “Notre Dame”.

Nos sujets sur Notre-Dame

Rencontre avec Axelle Ponsonnet, l’architecte qui a dessiné le chantier de Notre-Dame de Paris pendant quatre ans

La reconstruction de la cathédrale a été surnommée “le chantier du siècle”, et nous avons retrouvé une témoin privilégiée, Axelle Ponsonnet. A 28 ans, cette architecte et dessinatrice a été recrutée en sortie d’école en 2020 par le cabinet Pascal Prunet pour s’occuper de cartographier les toitures. Avec son pass all access, elle a pu assouvir sa passion en dessinant la cathédrale pendant quatre ans sous toutes les perspectives, dans une relation plus secrète et passionnée que celle de Jack et Rose dans Titanic. A la veille de la révélation, elle nous raconte comment elle a croqué Notre-Dame. Son interview ici.

Cinq églises du Grand Paris à visiter (si vous avez la flemme de faire la queue à Notre-Dame)

Avec 40 000 visiteurs attendus par jour, ça va être très chaud de visiter Notre-Dame à partir du 8 décembre. Pas autant que le 15 avril 2019 mais quand même. En attendant que l’engouement se calme tout en restant dans le thème mystique, cela peut être l’occasion d’aller visiter d’autres églises parisiennes. Elles offrent dans la même ambiance de recueillement associée à des architectures étonnantes ou des œuvres extraordinaires. Paris compte 40 000 œuvres d’art conservées dans les 96 lieux de culte. Si on retire la soixantaine de chefs-d'œuvre réintégrés dans Notre-Dame, ça vous laisse de la marge pour vous émerveiller ! Notre dossier ici.