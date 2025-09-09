À Saint-Ouen, un lieu d’art gratuit conçu avec des morceaux de verre de la chenille du Centre Pompidou

C’est ce qu’on appelle l’art d’entreprise. À partir du vendredi 13 septembre, un tout nouveau centre d’art privé va ouvrir ses cimaises dans les locaux de la société spécialisée dans la communication Altavia, situés dans une ancienne friche d’usine automobile à Saint-Ouen. Son nom, forcément corporate : Altaviarama. Ce projet, porté par la vision de la famille dirigeante Palti — le père Raphaël et son fils Sydney — a consisté à imaginer un lieu mêlant espace de travail et exposition de la création contemporaine. « Un peu à la manière des Magasins Généraux », cite en inspiration l’équipe derrière le projet.

Une sacrée dégaine

Altaviarama, c’est d’abord un lieu à la dégaine et à l’aménagement abracadabrantesques. Scénographié par le cabinet Maximum Architecture, le plateau d’exposition prend place dans une grande halle haut de plafond, avec verrière et éléments métalliques, tous chinés aux Puces limitrophes. Et partout, ces grands îlots transparents — lieux de réunion, de repos et véritables objets de curiosité — méritent à eux seuls la visite. Ces espaces, vous les avez déjà vus : ce sont 178 morceaux de verre de la chenille de Beaubourg, récupérés lors d’une rénovation en 2022 et façonnés pour prendre une nouvelle vie audonienne. Dingue.

C’est ici, au milieu, autour des cabines, et avec les employés, que se déploieront les expositions, toutes accessibles gratuitement. La première, visible jusqu’au 30 novembre, célèbre pour la première fois en France l’architecte, designer, plasticien (et mille autres talents) Paolo Santini, décédé en 2020, dont l’œuvre a réussi à faire cohabiter utilité, formes organiques ou plus brutes. Il a par exemple produit un escalier Pétales en fibre de verre moulée, un siège coque, des boutiques Ted Lapidus qui raviront les fans des années 1970, ou encore des sculptures en aluminium. Un artiste plus que spécial pour Altaviarama puisqu’il trouve ses ferments dans la promesse de la famille Palti d’exposer son œuvre. Ça risque de sacrément bien donner au milieu de cette halle — et la légende raconte même que certains employés pourraient jouer les médiateurs. L’art d’entreprise, on vous dit.

Quand ? Expo Le Monde de Paolo Santini, du 13 septembre au 30 novembre 2025. Du jeudi au vendredi, de 11h à 19h.

Où ? Altaviarama, 10 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Combien ? Accès libre.