Un tout nouveau train de nuit relie six pays européens cet été

On a parfois l’impression qu’une nouvelle ligne de train voit le jour chaque semaine en Europe – et on ne va pas s’en plaindre. Ces nouveautés sont la réponse directe à une demande de plus en plus forte pour des trajets plus durables, pratiques et agréables. Dernier en date ? Un train de nuit reliant la Pologne à la Croatie.

Ce service est proposé par PKP Intercity, la compagnie ferroviaire nationale polonaise. Il reliera Varsovie, la capitale polonaise, à Rijeka, station balnéaire croate ensoleillée sur les rives de l’Adriatique. Sur son chemin, le train traversera la Tchéquie, l’Autriche, la Slovénie et la Hongrie, parcourant un total de 1 200 km.

Les trains en direction du sud partiront de Varsovie à 14h. Ils passeront par la Tchéquie et arriveront à Vienne vers 22h, où certaines voitures seront détachées pour continuer leur route vers la Croatie. Vers minuit, en Slovénie, le train fusionnera avec le service de nuit Istria en provenance de Budapest. Le convoi fera ensuite un arrêt à Ljubljana au petit matin, avant d’arriver à Rijeka aux alentours de 9h.

Des billets à partir de 47€

D’après eTravel, les billets débutent à seulement 200 PLN (environ 47 €). Le train pourra accueillir jusqu’à 172 passagers, et circulera vers le sud les mardis, jeudis, vendredis et samedis, puis vers le nord les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

À bord, les passagers auront le choix entre des voitures avec couchettes de nuit ou des compartiments de deuxième classe classiques. Le train sera bien sûr climatisé pour plus de confort. Le tout premier départ est prévu pour le vendredi 27 juin, avec un service assuré jusqu’à la fin du mois d’août.

