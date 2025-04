Pour un dîner vraiment hors du commun, direction Vuurtoreneiland, une petite île sauvage posée dans l’IJmeer, au large d’Amsterdam. On y accède en bateau privé, et une fois sur place, le décor est planté : un vieux phare, un fort abandonné et une vaste serre transformée en salle à manger. Ici, on prône une cuisine “dans et avec la nature” : un menu unique en cinq temps, entièrement cuisiné au feu de bois, avec des produits locaux ultra-frais. Le tout servi dans un paysage brut, peuplé de flore indomptée, d’animaux en goguette et de rivages mélancoliques.