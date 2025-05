Les 4 nouvelles expos qui vont fleurir en juin dans les musées parisiens

Le mystère Cléopâtre, à l’Institut du monde arabe

Elle a beau afficher plus de 2 000 ans à l’état civil, Cléopâtre ne cesse de fasciner. Un processus de mythification que va tenter de décrypter l’Institut du Monde Arabe avec l’expo Le Mystère Cléopâtre, prévue du 11 juin 2025 au 11 janvier 2026. Une rétrospective qui recensera les connaissances historiques sur le sujet – spoiler : il y en a très peu –, évoquera la figure de Cléopâtre dans la culture, tout en analysant l’évolution de sa perception dans l’imaginaire collectif, d’une figure féminine objectivée à celle d’une femme libre.

Quand ? du 11 juin 2025 au 11 janvier 2026.

Où ? 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e.

Tambor Terra d'Ernesto Neto, au Grand Palais

La nef du Grand Palais va prendre des airs de canopée. Habitué des installations immersives pharaoniques aux formes organiques, l’artiste brésilien Ernesto Neto va remettre ça sous la plus belle verrière parisienne avec son œuvre Nosso Barco Tambor Terra. Pour cette nouvelle graine, Ernesto Neto a poussé le bouchon encore un tout petit peu plus loin en imaginant une création mêlant crochet, écorce et épices, à l’intérieur et autour de laquelle les visiteurs seront invités à se déplacer et à (res)sentir, dans tous les sens du terme. Ernesto Neto y a également placé des instruments type tambours, qui seront utilisés ponctuellement lors de concerts et activations culturelles. Enfin, en plus d’ateliers pour tous les âges, un café et un corner shop brésilien seront ouverts tout au long de l’expo.

Quand ? du 6 juin au 25 juillet 2025.

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e.

© Joana Linda, avec l'aimable autorisation de la Fondation EDP

Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, au Grand Palais

2025 marque le lancement (progressif) des travaux au Centre Pompidou, qui va fermer pour cinq ans. Pas de panique : l’âme du musée continuera de vivre ailleurs, notamment au Grand Palais, à travers différentes expos en coproduction. À commencer par une riche rétrospective autour du couple Niki de Saint Phalle - Jean Tinguely, vue à travers le prisme du premier directeur du Centre Pompidou, Pontus Hultén. Entre histoire d’amour et histoire de l’art, l’expo présentera des œuvres emblématiques des deux artistes pendant plus de six mois.

Quand ? du 6 juin 2025 au 4 janvier 2026

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e.

Euphoria – Art Is in the Air, au Grand Palais

Nouvelle bouffée d’air parisienne pour le Balloon Museum ! Après avoir investi la Grande Halle de la Villette avec Pop Air, l’entité romaine spécialisée dans les expositions gonflables débarque du 6 juin au 7 septembre sous la nef du Grand Palais avec sa dernière création : Euphoria – Art Is in the Air. Sur 5 000 mètres carrés vont se déployer une vingtaine d’installations, dont le point commun est, outre leur Instagrammabilité, leur taille monumentale. Au vu des photos, il y a de fortes chances que ça se bouscule au portillon pour voir Hyperstellar, du trio Quiet Ensemble, Hyperstudio et Roman Hill : un triptyque multidimensionnel composé d’une piscine et d’un plafond à balles noires, découpé par un insert en forme de LED blanches. Parmi les autres instal’, on citera les Ginjos, ces bonshommes multicolores très Pac-Man de l’artiste italienne Rub Kandy ; Kaleidoscope, œuvre ambiance liquid show des années 1960 signée par l’Allemande Karina Smigla-Bobinski ; les huit donuts géants du Madrilène SpY ; ou Follow Me, I Think I Know the Way, sorte de grand château gonflable imaginé par la Française Camille Walala. Reste à savoir si cet Euphoria sera aussi gonflé d’un vrai propos – ce qui manquait clairement à Pop Air.

Quand ? du 6 juin au 7 septembre 2025.

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e.