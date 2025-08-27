C'est officiel : la baignade dans la Seine est prolongée au mois de septembre !

Prolongations pour les plongeons dans la Seine ! Devant le succès de la réouverture de la baignade dans le fleuve parisien, avec plus de 80 000 ploufs et aucun cas de désagréments recensés, la mairie a annoncé l’allongement partiel du dispositif. Sur les trois sites ouverts, si l’espace central de Bras-Marie fermera comme prévu le 31 août, ceux de Grenelle et de Bercy accueilleront respectivement les baigneurs jusqu’aux 7 et 14 septembre*. Dernière chance pour les retardataires : le site de Bercy ouvrira exceptionnellement les 20 et 21 septembre.

*Site de Grenelle ouvert jusqu’au 7 septembre : du lundi au vendredi, de 10h à 17h30, le samedi de 10h à 16h45 et le dimanche de 9h à 18h.

Site de baignade de Bercy ouvert jusqu’au 14 septembre : du lundi au dimanche, de 8h à 20h, et le week-end des 20 et 21 septembre.

Tout savoir sur les sites de baignade dans la Seine

Site du bras Marie

Des trois sites de baignade parisiens, celui du bras Marie est sans doute le plus emblématique. Situé dans les chevilles du pont de Sully, c’est ici qu’Anne Hidalgo et les officiels s’étaient jetés à l’eau en 2024 avant les JO. Composé d’un ponton de bois et d’un site de baignade de 70 mètres sur 20, l’espace sera accessible à 150 personnes en même temps, seulement le matin de 8h à 11h30 du lundi au samedi, et jusqu’à 17h30 le dimanche. Côté pratique, la mairie annonce la présence de casiers, assises et douches extérieures mais aussi d’un accueil et d’un poste de secours.

Quand ? ouverture jusqu'au 31 août 2025. Du lundi au samedi, de 8h à 11h30, le dimanche jusqu’à 17h30.

Où ? bras Marie, quai des Célestins, Paris 4e.

© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Site de Bercy