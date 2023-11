On a testé la Dream Machine, le premier massage semi-psychédélique de Paris

Plus fun qu’une séance de méditation, moins risqué qu’un carton de LSD, on a testé le premier “massage de l’esprit” de l’institut Ho Karan, rue de Bretagne

En apparence, le centre Ho Karan, spécialisé dans les soins holistiques à base de chanvre breton, est une jolie échoppe un rien bobo promouvant les effets déstressants du CBD. On était loin de se douter qu’en sous-sol, sous les cabines de massage, s’y pratiquaient d’intrigantes séances de méditation semi-psychédélique… Dans un décor sérénissime entre chambre et sauna, on s’est laissé palper l’inconscient par la Dream Machine, une drôle de lampe imaginée par un duo de spécialistes de l’hypnose. On vous raconte.

Visions psychédéliques et détente immédiate

En guise de préliminaires, on nous sert une petite infusion au CBD et caramel beurre salé, rallongée (soyons fous) de quelques gouttes d’huile de CBD supplémentaires. Une fois la potion magique avalée, on s’allonge dans un lit rond, comme une baignoire pleine de coussins, seul ou à plusieurs (jusqu’à trois personnes), on enfile un casque et on ferme les yeux. C’est parti pour trente minutes de photostimulation, bercé par la musique du casque et les drôles de formes colorées qui commencent à danser sous nos paupières, influencées par les pulsations lumineuses de la lampe.

La Dream Machine © Ho Karan - Phoebe Renou

Au bout de quelques minutes, on ne pense plus à rien (phénomène très rare dans notre cas) ; on observe le vide dans notre tête, attentif aux mouvements du kaléidoscope psychédélique qui s’imprime dans notre imaginaire. La sensation de relaxation arrive presque instantanément, comme un état de sommeil paradoxal dans lequel on resterait conscient.

Si, parmi les différents programmes proposés, on a choisi celui visant à stimuler la créativité, on a plutôt le sentiment d’avoir été plongé dans une sieste sous psychotropes – sans aucun effet indésirable. Trente minutes de kif qui passent à une vitesse folle, et qui nous auront vraiment donné envie de retenter l’expérience avec un nouveau programme et une intensité différente. La prochaine fois, on vient accompagné !

La Dream Room © Ho Karan - Phoebe Renou

Où ? au centre Ho Karan, 65 rue de Bretagne, Paris 3e.

Quand ? tous les jours, de 11h à 18h30.

Combien ? à partir de 20 € les 20 minutes - réserver ici.