On a vu « La chambre d’à côté », le dernier film de Pedro Almodóvar, et c’est sûrement ce qu’il y aura de plus poétique en 2025

On a maté La chambre d’à côté, le dernier Almodóvar, et autant vous le dire : c’est probablement l'un des films les plus poétiques que 2025 a à offrir. Le pitch : Ingrid et Martha, meilleures potes de la rédac, démarrent leur carrière dans le même mag. Mais quand Ingrid cartonne en devenant une romancière à succès et que Martha file couvrir les conflits en tant que reporter de guerre, leurs chemins se séparent. Des années plus tard, elles se recroisent… et autant vous dire que ce n’est pas pour boire un café tranquille.

Pour mieux vous plonger dans l’univers du film, on s'est installé dans une suite dingue de l'Hôtel Particulier Montmartre – un endroit où le personnage principal aurait sûrement eu envie de… mourir. Courez en salles, et vous comprendrez.