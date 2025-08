On connaît la date d’ouverture de la nouvelle Fondation Cartier (et ça arrive très vite)

Sauvez la date ! C’est officiel : la nouvelle Fondation Cartier pour l’art contemporain ouvrira ses portes le 25 octobre prochain, au 2, place du Palais-Royal. Une adresse historique, patrimoniale, celle de l’ancien Louvre des Antiquaires, entièrement réinventée de l’intérieur par Jean Nouvel (déjà derrière le bâtiment de verre et d’acier du boulevard Raspail). En plus des espaces d’expositions, on y trouvera une librairie, un auditorium et un restaurant.

© Martin Argyroglo/Jean Nouvel / ADAGP, Paris, 2025

Soit 8500 mètres carrés accessibles au public, avec des espaces entièrement ouverts, équipés de cinq plateformes mobiles et modulables qui permettront de réinventer l'architecture des lieux à chaque nouvelle exposition : « un peu comme un super-théâtre, dont on soulève des planchers très lourds », explique l’architecte. Un toit de verre laissera également transparaître comme un jardin en apesanteur, juste au-dessus de nos têtes… « Un lieu qui permet tout, ou presque », conclut Jean Nouvel.

De grandes baies vitrées ont été installées au rez-de-chaussée © Martin Argyroglo

« Exposition Générale », une expo inaugurale encyclopédique

Dès l’ouverture, et jusqu’à fin août 2026, une grande exposition inaugurale intitulée « Exposition Générale » prendra ses quartiers à la Fondation. L’idée : revenir sur l’histoire et mettre en lumière l’ADN de l’institution, avec quelque 600 œuvres de plus de 100 artistes ayant exposé entre ses murs depuis son ouverture à Jouy-en-Josas en 1984, jusqu’à aujourd’hui. Une façon de témoigner de la singularité de la collection, mais aussi d’offrir un rare panorama de la création contemporaine internationale, s’étalant sur quarante ans. Ouverture des réservations le 23 septembre !

La Fondation Cartier, nouvelle voisine du Louvre © Martin Argyroglo

Où ? Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2, place du Palais-Royal, Paris 1er.

Quand ? Ouverture le 25 octobre 2025 (ouverture de la billetterie le 23 septembre)