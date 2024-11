En 2025, la Fondation Cartier déménage (et Jean Nouvel est, évidemment, dans le coup)

Pour ses 40 ans (le 20 octobre dernier), la Fondation Cartier sort le grand jeu : en 2025, elle posera ses valises place du Palais-Royal, troquant le boulevard Raspail pour mieux s’ancrer dans le cœur battant de Paris. Ses nouveaux voisins : le musée du Louvre, le musée des Arts décoratifs, la Comédie-Française, la Bourse de Commerce - Pinault Collection, le musée de l’Orangerie, le Jeu de Paume, l’Opéra Garnier ou encore le musée d’Orsay.

Une révolution architecturale menée par Jean Nouvel, qui ne se contente jamais de faire les choses à moitié : « S’installer dans un lieu aussi impressionnant, de par sa situation et son histoire, implique d’inventer quelque chose, » confie-t-il. Ce n’est pas qu'une question de pierre et d’acier ; c’est un manifeste, une nouvelle façon de penser l’espace muséal, où les artistes auront un maximum de latitude et d’audace. « Un lieu comme celui-ci demande une force de frappe que les artistes ne pourraient pas forcément montrer ailleurs. »

Nouvel acte, même audace. Après le choc de 1994, où il avait signé le fameux bâtiment de verre et d’acier boulevard Raspail, Nouvel revient avec un projet de 8500 m², taillé dans l’architecture haussmannienne de l’ancien Louvre des Antiquaires. Mais attention, on ne parle pas d’un lifting de façade. Ce lieu, ouvert sur la place du Palais-Royal et les artères animées de Saint-Honoré et Rivoli, devient un dialogue constant entre l’intérieur et la ville, grâce à des baies vitrées qui bousculent notre rapport au musée.

À l’intérieur, ça ne plaisante pas : 6500 m² d’espaces d’exposition, 1200 m² de plateformes mobiles, verticalités qui montent jusqu’à 11 mètres... Jean Nouvel offre un terrain de jeu à la hauteur des ambitions de la Fondation, qui célèbre 40 ans de soutien à l’avant-garde, depuis ses débuts à Jouy-en-Josas jusqu'à aujourd’hui.

Retour aux origines, regard vers l’avenir

Créée en 1984 par Alain Dominique Perrin, la Fondation Cartier a toujours été une oasis de liberté pour les artistes, sans distinction entre les icônes et les émergents. Le Président Fondateur de la Fondation Cartier pour l’art contemporain lui-même le dit : « Dès le début, l’idée était de donner la priorité absolue aux artistes, d’ouvrir la création contemporaine à toutes ses disciplines, et de séparer l’art des affaires. » Cet esprit transgressif et multidisciplinaire a marqué chaque étape, et le prochain chapitre, place du Palais-Royal, ne fera pas exception. En 2025, la Fondation Cartier promet de réjouir Paris en réaffirmant son statut de laboratoire d’audaces artistiques.

Où ? 2 place du Palais-Royal

Quand ? en 2025