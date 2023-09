On connaît les 14 chars qui vont ambiancer les 25 ans de la Techno Parade (et vos mamies ne sont pas prêtes)

Le 19 septembre 1998, quelques semaines après le triomphe de la plus belle des calvities, 200 000 guincheurs animaient les rues de Paris – effrayant les électeurs de Jean Tiberi – pour la toute première édition de la Techno Parade. Vingt-cinq ans après, le samedi 23 septembre, le défilé piloté par Technopol (en partenariat avec Fun Radio et Wild Buzz Agency) se mettra une nouvelle fois en branle pour une 24e édition.

Pour s’occuper de la bande-son, les orgas ont convié 14 chars à défiler dans Paris, sur un parcours de plus de six kilomètres reliant la place Denfert-Rochereau à la Bastille. Parmi ceux qui nous font du pied, on citera celui des Heretik, mythique soundsystem des raves des années 1990 – Molitor, c’était eux. On a aussi repéré le bolide « + de chars, - de charros » monté par l’asso La Vagabonde et les féministes pro-nudité des Sœurs Malsaines, ou encore celui du bar berlino-centré Liebe avec la soirée Monarch. Mais n’hésitez pas à être curieux et à tous les tester !

Le soir, une fois les camions embastillés, les noceurs pourront choisir entre moult événements pour continuer à gigoter des ischios. Comme lors du défilé, on suivra les pots d’échappement des collectifs qui nous bottent le plus avec les Heretik au Glazart – pensez aux Amplifon –, et pour les plus endurants, ça se passera au Sample avec les Sœurs Malsaines.

Quand ? samedi 23 septembre 2023, à partir de midi.

Où ? départ place Denfert-Rochereau, Paris 14e.