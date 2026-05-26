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Onigiri (gratuits) de chefs, pains d’exception et légumes rares : vivez une semaine nippone inédite au cœur du Quartier latin.

La boutique d’ustensiles Kama-Asa célèbre ses 8 ans d’art de vivre à la japonaise

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
cuisson du riz dans un hagama (marmite traditionnelle japonaise)
© Kama-Asa | Cuisson du riz dans un hagama (marmite traditionnelle japonaise)
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Le saviez-vous ? Au Japon le 8 porte chance car s'écrivant « 八 » en kanji, il symbolise l’ouverture et la prospérité. Pour fêter ses 8 ans d’installation à Paris, la boutique Kama-Asa d’ustensiles de cuisines artisanaux a donc mis les petits plats dans les grands avec une fête 100% nipponne en plein quartier Latin qui s’étale sur une semaine

Onigiri, levain et mochi

Lundi et mardi vous pourrez acheter les divins pains au levain de Shinya Inagaki, sans avoir à faire la queue à sa boutique Shinya Pain de Montmartre ! Mercredi et jeudi vont être les jours de distribution gratuite d’onigiri (deux par personne seulement) respectivement façonnés par Yuichiro Akiyoshi (Chalaiseki Akiyoshi) puis Masayochi Haraguchi et Masayochi Hanada (les cuisiniers volants de Dango).
Vendredi vous pourrez remplir votre cabas de kabu et autres légumes japonais haut de gamme, venus de la ferme Yasai qui fournit les étoilés de Paris. Enfin la fête se clôt le samedi avec une impressionnante démonstration de préparation de mochis où la pâte de riz est martelée dans un chaudron (et oui ça débouche sur une dégustation !).

L’entreprise Kama-Asa a été fondée en 1908 à Tōkyō et fabriquait d’abord des marmites de fonte, les kamas (d’où le nom). Aujourd’hui la maison, toujours détenue par la famille Kumazawa, compte 3 boutiques à Tōkyō, une à New-York et depuis 2018, une à Paris.

Quand ? Du lundi 15 au samedi 20 juin 2026
Où ? Kama-Asa, 12 rue Jacob Paris 6e

Par ici pour des adresses où manger japonais sans se ruiner

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