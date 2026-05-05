Ce week-end, vous allez pouvoir aller à l'opéra gratuitement en France (et notamment à Paris !)

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Coulisses, loges, ateliers de couture, fosses d'orchestre… L'occasion inespérée de fureter dans les recoins d'ordinaire jalousement gardés.
C'est gratuit, et ça n'arrive pas tous les jours. Les 8, 9 et 10 mai 2026, 25 maisons lyriques à travers l'Hexagone – et jusqu'à Venise, pour les plus intrépides – entrouvrent leurs lourdes portes au tout-venant. Coulisses, loges, ateliers de couture, fosses d'orchestre… L'occasion inespérée de fureter dans les recoins d'ordinaire jalousement gardés.
Derrière la manœuvre, la Réunion des Opéras de France, qui mijote chaque année cette grande opération de séduction baptisée « Tous à l'Opéra ! ». Pour cette 19e édition, le thème retenu est celui des « jeunesses ». Au pluriel, histoire de ne laisser personne sur le carreau : jeunes publics, artistes en herbe et tous les artisans de l'ombre sans qui la magie n'opérerait point. Deux marraines prêtent cette année leur visage à l'affaire : Marie Oppert, soprano et pensionnaire de la Comédie-Française, et Neïma Naouri, dont la voix badine avec un égal bonheur entre lyrique, jazz et comédie musicale.
Coup d'envoi le 6 mai à Vichy, où les étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon investissent la grande scène pour une soirée Ravel, Poulenc, Bizet. À Paris le 9 mai, le Palais Garnier se laisse visiter sur réservation, tandis que l'Opéra Bastille s'agite davantage : barre de danse, atelier choral, projections et masterclass de cordes au programme (réservations dès le 5 mai). L'Opéra-Comique emboîte le pas avec gourmandise : costumes, conférence sur l'histoire du lieu, atelier vocal et masterclass ouverte avec Louis Langrée.
Quand ? les 8, 9 et 10 mai 2026
Où ? dans plusieurs opéras en France et à Paris
Combien ? gratuit (programme complet et réservations ici)
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