Ce week-end, vous allez pouvoir aller à l'opéra gratuitement en France (et notamment à Paris !)

C'est gratuit, et ça n'arrive pas tous les jours. Les 8, 9 et 10 mai 2026, 25 maisons lyriques à travers l'Hexagone – et jusqu'à Venise, pour les plus intrépides – entrouvrent leurs lourdes portes au tout-venant. Coulisses, loges, ateliers de couture, fosses d'orchestre… L'occasion inespérée de fureter dans les recoins d'ordinaire jalousement gardés.

Les « jeunesses » comme thématique

Derrière la manœuvre, la Réunion des Opéras de France, qui mijote chaque année cette grande opération de séduction baptisée « Tous à l'Opéra ! ». Pour cette 19e édition, le thème retenu est celui des « jeunesses ». Au pluriel, histoire de ne laisser personne sur le carreau : jeunes publics, artistes en herbe et tous les artisans de l'ombre sans qui la magie n'opérerait point. Deux marraines prêtent cette année leur visage à l'affaire : Marie Oppert, soprano et pensionnaire de la Comédie-Française, et Neïma Naouri, dont la voix badine avec un égal bonheur entre lyrique, jazz et comédie musicale.



Coup d'envoi le 6 mai à Vichy, où les étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon investissent la grande scène pour une soirée Ravel, Poulenc, Bizet. À Paris le 9 mai, le Palais Garnier se laisse visiter sur réservation, tandis que l'Opéra Bastille s'agite davantage : barre de danse, atelier choral, projections et masterclass de cordes au programme (réservations dès le 5 mai). L'Opéra-Comique emboîte le pas avec gourmandise : costumes, conférence sur l'histoire du lieu, atelier vocal et masterclass ouverte avec Louis Langrée.



Quand ? les 8, 9 et 10 mai 2026

Où ? dans plusieurs opéras en France et à Paris

Combien ? gratuit (programme complet et réservations ici)