Orelsan annonce dix dates à Bercy en 2026

Carte x10 pour Orelsan. Alors que sortira le 25 octobre le film Yoroï, dans lequel il joue le rôle principal, le rappeur caennais a publié une vidéo tournée au pied du mont Fuji pour annoncer une tournée démesurée en 2026. Amorcée dans sa ville natale le 16 janvier, elle se clôturera à Paris avec dix dates (oui oui, dix), calées à l’Accor Arena du 9 au 20 décembre. De quoi y éprouver un nouveau disque, quatre ans après Civilisation ? Les places seront mises en vente demain, mardi 30 septembre 2025, à 10 h.

Où ? Accor Arena, 8 Bd de Bercy, 75012 Paris

Quand ? 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 décembre 2026

