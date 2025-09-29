Paris

Inscrivez-vous
Recherche

Paris

Actualités

Orelsan annonce dix dates à Bercy en 2026

Dix dates d’un coup à l’Accor Arena. Orelsan, jamais dans la demi-mesure, annonce une tournée 2026 XXL depuis le mont Fuji, avec un final parisien qui s’annonce historique.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Orelsan tournée 2026 bercy
© @felix.aaa
Publicité

Carte x10 pour Orelsan. Alors que sortira le 25 octobre le film Yoroï, dans lequel il joue le rôle principal, le rappeur caennais a publié une vidéo tournée au pied du mont Fuji pour annoncer une tournée démesurée en 2026. Amorcée dans sa ville natale le 16 janvier, elle se clôturera à Paris avec dix dates (oui oui, dix), calées à l’Accor Arena du 9 au 20 décembre. De quoi y éprouver un nouveau disque, quatre ans après Civilisation ? Les places seront mises en vente demain, mardi 30 septembre 2025, à 10 h.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par OrelSan (@orelsan)


Où ? Accor Arena, 8 Bd de Bercy, 75012 Paris
Quand ? 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 décembre 2026 
La billetterie : orelsan.show
À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.