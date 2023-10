Où aller goûter la cuisine des deux nouvelles recrues du jury de Top Chef 2024 ?

La parité enfin ! Après 14 années d’un jury majoritairement masculin, la 15e saison de Top Chef inaugure un jury paritaire de trois hommes et trois femmes (mais ces dernières totalisent plus d’étoiles…). Deux nouvelles cheffes, Dominique Crenn et Stéphanie Le Quellec, viennent rejoindre Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest. En attendant la diffusion de l’émission dont le tournage débute à peine, ça vous dit d’aller goûter la cuisine des nouvelles adresses des impétrantes ?

Deux cheffes dans deux hôtels

© Golden Poppy

Dominique Crenn, première femme triplement étoilée aux États-Unis, est – pour l’instant – plus célèbre à San Francisco qu’à Paris. Mais la cheffe se recentre sur la capitale depuis la rentrée avec son restaurant Golden Poppy en rez-de-jardin de l’hôtel la Fantaisie. Une table riche en UV pour cadres en SUV où l’on peut goûter des assiettes cosmopolites : ceviche de bar de ligne mouillé d’un leche de tigre épaissi au lait de panais ou flan à la poutargue lustré d’un caramel à la sauce poisson. Socal et so chic.

© Victor Bellot

Stéphanie Le Quellec, gagnante de l’émission en 2011, a investi depuis septembre la grande salle très balzacienne du restaurant du Madame Rêve rebaptisé Kitchen. Là, la cheffe, déjà aux fourneaux de la Scène dans le 8e, propose une carte de brasserie modernisée d’intitulés dans l’air du temps : « veggie » céleri rémoulade ; « flashback » pâtes au jambon et comté, tartare au couteau « gluten free mais pas végan »… Why not comme on dit à l’Académie.

Où ?

Golden Poppy 24 rue Cadet Paris 9e

Kitchen 48 rue du Louvre, Paris 1er