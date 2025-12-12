Où dîner le 31 décembre 2025 ? Les meilleures tables pour un Nouvel An à Paris

Pour votre dernier repas de l’année 2025, on vous a sélectionné huit tables qui mettent les petits plats dans les grands moments. On y trouve des menus gastronomiques, bien sûr, pour accueillir dignement 2026 (sans forcément se ruiner) mais aussi des ambiances plus détendues à base de buffet et de petites assiettes.

Fugue

© Fugue



Le chef Hitoshi Minatani concocte un menu en 5 temps et en habits de fête : tartelette de crème de cèpes ; pigeon et foie gras, crème de topinambours ; tourte de Saint-Jacques et farce au homard, carré d’agneau… Salivant !



Combien ? 120 €

Où ? 128 rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris 10e

Le Chateaubriand

© Lil Watkin



Dernier réveillon pour le temple de la bistronomie qui va changer de main en 2026. Le chef Leonardo Righini va y dérouler un menu en 10 étapes qui convoque fruits de mer, volailles d’exception, foie gras…



Combien ? 120 €

Où ? 129 av. Parmentier, Paris 11e

Le Dauphin

© Le Dauphin



Soupe de poissons de roche ; tortilla de patate à la poutargue ; oursins, beurre d'arêtes et œufs de truite… Tous les bangers de 2025 vont être proposés à volonté pour la Saint-Sylvestre au Dauphin. Une ambiance buffet à manger debout avant la fiesta.



Combien ? 60 €

Où ? 131 av. Parmentier, Paris 11e

Minore

© Ryuta Sawai



Pour le réveillon, Hugo Combe et Clément Kouider invitent Ryuta Sawai (ancien de Blanc) pour un menu omakase en 6 étapes, encore secret mais gastronomique, à accompagner de cocktails spéciaux du réveillon. Et au sous-sol, ils ouvrent un mini dancefloor pour l'occasion !



Combien ? 98 €

Où ? 4 av. Trudaine, Paris 9e

Dilia

© Dilia



Le marché va dicter le contenu du menu très italien de Michele Farnese, mais on sait qu'il va compter neuf temps avec une assiette de ravioli, un poisson, une viande… Vous ne commencerez pas 2026 avec la faim au ventre !



Combien ? 115 €

Où ? 1 rue d'Eupatoria, Paris 20e

Datil

© Pauline Gouablin



Manon Fleury et Laurène Barjhoux proposent un menu de fête délicat : turbot de Plouguerneau et radicchio ; Saint-Jacques marinées ; choux grillés et truffe noire du Vaucluse ; ravioles aux crevettes impériales ; wellington de courge… Une ambiance végétale et iodée à un tarif assez corsé.



Combien ? 295 €

Où ? 13 rue des Gravilliers, Paris 3e

Passerini

© olivia_atnt



Galantina, tortellini in brodo, poularde chaponnée… Giovanni Passerini et son équipe transalpine sortent le grand jeu pour le 31, un menu unique qui va brillamment godiller entre l’Italie et la France.



Combien ? 150 €

Où ? 65 rue Traversière, Paris 12e

Le Cornichon

© Le Cornichon



Pas de menu de fête à proprement parler pour le faux PMU du 11e, mais des assiettes à partager pour la tablée : truite au beurre blanc, plateaux de fruits de mer, brochettes de poulet… Et puis après on pousse les tables et ça part en zbeul jusqu’à pas d’heure.



Où ? 2 rue des Goncourt, Paris 11e

Daimant Saint-Honoré

© Daimant

Vous voulez finir l’année sans alourdir votre compte de protéines animales ? Alors direction Daimant Saint Honoré pour ce menu réveillon 100% vegan en 10 étapes, qui reprend tous les succès de l’adresse : croquette de champignons, chou farci et son jus, agnolotti à la courge ou le dessert fait avec Clara Luciani !

Combien ? 110€

Où ? 24 pl. du Marché Saint-Honoré, Paris 1er