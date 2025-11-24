Le livre hommage, le podcast, la série « Bistronomia »… Les hommages s’amoncelaient, n’annonçant jamais rien de bon. Et vendredi dernier, une story minimaliste signée Inaki Aizpitarte a scellé le destin : le Chateaubriand allait bel et bien fermer ses portes. Après 20 ans d’envolées bistronomiques, d’émois gustatifs et d’accords mets et instinct, le chef punko-basque allait vraiment quitter son mythique bouclard de l’avenue Parmentier pour son auberge de Saint-Jean-de-Luz. La date n’est pas encore connue, ni le nom du repreneur mais, une chose est sûre, le Château ne finira pas 2026…
«Le goût est le bon sens du génie» François-René de Chateaubriand
En parallèle de cette triste nouvelle s’annonce une série de dîners qui donnent des étoiles dans les yeux et l’eau à la bouche. Durant le mois de décembre, Inaki Aizpitarte va inviter ses chef·fe·s préféré·e·s, ses ami·e·s, ses références, pour solder en beauté ses années de cuisine parisienne. Le bal s’ouvre le 9 décembre avec Alexandre Gauthier. Le chef sort de sa Grenouillère pour venir préparer à quatre mains, dans les cuisines du Chato, un menu mer et abats en 8 services (120 €) qu’on prévoit déjà mythique. Il avait raison, François-René de Chateaubriand : « Nous ne sommes même pas capables d’être longtemps malheureux » !
Où ? 129 avenue Parmentier, Paris 11e