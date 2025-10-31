Paris

Inscrivez-vous

Paris

Actualités

Le meilleur bar à cocktails de Barcelone passe l’hiver dans un speakeasy parisien !

Sous une ambassade de la cuisine anglaise, la crème catalane du cocktail mondial

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
Bar à cocktail
© Simon Detraz
Publicité

Connaissez-vous Paradiso ? Fondé par Giacomo Giannotti, ce bar barcelonais squatte les sommets des classements depuis des années (il émarge ainsi au n°4 du dernier 50 Best). Pour découvrir les verres créatifs de cette adresse mythique, plus besoin de traverser les Pyrénées : direction Madeleine ! Pour six mois, le Paradiso s’installe en effet au Divine House, le bar clandestin planqué sous le Public House.

Du shaker à l’ouvrage

À la carte, cinq créations savantes avec alcool (18 €) et deux sans (13 €). Vous pourrez ainsi siroter un Rhubarbie au gin, cordial de poivre de Sichuan, Aperol infusé aux feuilles de céleri et purée de rhubarbe ; un Old Fashioned Banana Peanut (bourbon, amontillado, sherry, beurre de cacahuète à la banane) ou un Roots au Seedlip, cordial de petit pois, citron et soda rose. ¡Salud!

Où ? 11 bis, rue Volney, Paris 2e
Quand ? Du 14 novembre 2025 à mi-mai 2026

Par ici pour d'autres bars à cocktails

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.