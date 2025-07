Parcours, horaires, restrictions : découvrez le programme de la dernière étape du Tour de France

Retour à la capitale pour la Grande Boucle ! Après une arrivée à Nice l’an dernier pour cause de JO, le Tour de France revient clôturer sa 112e édition ce dimanche 27 juillet sur son avenue des Champs-Élysées. Une ultime étape qui régalera les nostalgiques des Jeux puisque ce terminus parisien reprendra une partie du tracé olympique, avec un triple passage par la butte Montmartre.

Arrivée vers 17h30

Les coureurs partiront à 16h10 de Mantes-la-Jolie pour un périple de 132 kilomètres en direction de Paris, ralliée selon les prévisions peu après 17h30. A partir de là, ça devrait commencer à s’agiter avec un peloton qui empruntera quatre fois le classique circuit Champs-Tuileries-Rivoli, avant de bifurquer par la rue Royale vers la place de la Madeleine en direction de Montmartre et la montée de la rue de Lepic, via les boulevards Malesherbes et des Batignolles.

Trois passages sont prévus sur le roadbook mais contrairement à l’an dernier, après la butte Montmartre, les coureurs ne fileront pas vers Belleville mais descendront par les rues Lamarck et Caulaincourt.

D’expérience olympique, en termes de placement et d’ambiance, les trottoirs de la rue Lepic risquent d’être les plus volcaniques et garnis, nécessitant une arrivée quasi matinale. Pour les moins assidus, les artères Lamarck et Caulaincourt devraient être moins bondées.

Le point riverains

S’ils bénéficieront de points de vue enviables pour suivre l’étape, les riverains devront en revanche faire attention à quelques restrictions. Les voitures sur le parcours devront être enlevées à partir de vendredi 18h, et la circulation sera coupée de 13h à 20h le dimanche dans les zones autour du parcours. Toutes les restrictions ici.