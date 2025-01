Vers une dernière étape du Tour de France 2025 sur le tracé olympique de Montmartre ?

Rebelote pour la petite reine sur la Butte ? Dans un papier sorti hier mardi, Le Parisien a annoncé que les organisateurs du Tour de France avaient déposé un dossier à la Préfecture de Police de Paris afin de faire passer le peloton sur le parcours de l’épreuve cycliste olympique de l’an dernier lors de l’ultime étape prévue le dimanche 27 juillet 2025.

Les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées

Un tracé qui avait vu les coureurs rouler en plein cœur de la Butte-Montmartre et Paris, avec un passage – et des photos – assez mythiques dans la rue Lepic. Pour être plus précis, Le Parisien signale que « le peloton aimerait emprunter trois fois le parcours des Jeux dans la fameuse rue Lepic puis autour de la butte Montmartre, après être entré dans Paris via le Quai d'Issy, comme il en a l'habitude depuis des années, et avoir traversé la seine au niveau de la Concorde. Après les boucles dans le XVIIIe arrondissement, la descente vers les Champs-Élysées, où serait toujours jugée l'arrivée, se ferait par la rue Royale ».

Une demande exceptionnelle qui, outre le clin d'œil aux Jeux 2024, servirait avant tout à célébrer les 50 ans de la première arrivée du peloton sur les Champs-Élysées, lui qui avait auparavant l’habitude de débouler au Parc des Princes et au vélodrome du Bois de Vincennes. Wait and cycle désormais.