Paris 2024 : le programme délirant de la cérémonie d'ouverture, avec défilé sur la Seine !

« RÉ-VO-LU-TIO-NNAIRE ! », « audacieuse, originale et unique », « un moment d’exception »… Fidèles à la légendaire humilité à la française, c'est par ces mots que les organisateurs des JO de Paris 2024 ont dévoilé lundi les contours de la cérémonie d'ouverture de l'événement, qui se tiendra sur la Seine le 26 juillet 2024.

Derrière cet abus de superlatifs, il est vrai qu'on découvre, sur le papier, un plan de navigation qui envoie sévère. Déjà, la cérémonie aura lieu, pour la première fois, en dehors d'un stade, au cœur de la ville, et de surcroît sur la Seine. Sur le parcours d'environ six kilomètres reliant les ponts d'Austerlitz et d'Iéna, la cérémonie débutera – une première aussi – par le défilé des athlètes. Accueillis sur près de 160 barges, ils défileront devant près de 600 000 personnes – et 1 milliard de téléspectateurs – disséminées sur les berges, entre places gratuites et payantes. Pour retransmettre tout ça sont annoncés 80 écrans géants.

Après le défilé des athlètes, il sera également question d'un spectacle artistique. Selon les projections, on pourrait voir un plongeoir géant sur la pointe de l'île de la Cité, des créations holographiques, des acrobates, des concerts symphoniques flottants, des créations sur des ponts, sur des bateaux ou sur des monuments avant un final sur l'esplanade du Trocadéro. Bien sûr, tout ça est encore loin, assez flou ; on ne connaît par exemple pas les personnes qui seront en charge de la création artistique et le budget n'a pas encore révélé. En espérant qu'il ne chatouille pas trop, lui aussi, les superlatifs.