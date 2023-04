Assister aux JO gratuitement, c’est possible - et on vous explique comment !

Vous n’avez pas été tiré au sort, et vous n’aviez de toute façon pas les moyens d’assister à une épreuve des JO de Paris 2024 ? Rassurez-vous, il est encore possible de rejoindre la fête sans débourser un kopeck ! Tonton Time Out détaille pour vous les trois options qu’il vous reste.

Rejoindre les coulisses des jeux en tant que bénévole

Mater les JO depuis les gradins, ou bien installé dans son canapé, c’est so 2020… Si vous voulez en être l’été prochain, il est possible de vivre les Jeux de l’intérieur, des coulisses aux starting-blocks, en devenant volontaire. Vos missions, si vous les acceptez : accueillir les spectateurs ou les athlètes, installer les équipements sportifs, donner un coup de main à la communication, assister le personnel médical… En fonction de votre vibe et de vos compétences, l’orga vous proposera un poste à votre mesure. Pour se faire embaucher, seules trois conditions sont requises : être âgé de 18 ans et plus au 1er janvier 2024, parler français et anglais, et être dispo au moins 10 jours entre le 12 juillet et le 10 septembre 2024. C’est bon pour vous ? Alors rendez-vous sur le portail d’inscription avant le 3 mai !

Activer le mode ninja

Pas le temps ni l’énergie pour rejoindre l’équipe bénévole ? Pro tip de la team rats : toutes les épreuves en plein air seront visibles gratuitement, à condition d’activer votre meilleur mode ninja… Marathon, nage en eau libre, cyclisme ou aviron (qu’il est aussi possible de voir assis, avec un billet payant) seront observables depuis différentes “zones debout” installées tout au long des parcours. Parce qu’on imagine déjà la foule aux abords de ces zones, on n’oublie pas d’être malin : pensez à tous ces beaux rooftops avec vue sur la Seine, ou à l’appart de ce pote qui donne sur les quais…

Se métamorphoser en athlète

Toute cette effervescence vous donne envie d’enfiler vos baskets ? Si vous êtes (vraiment) chaud, vous pouvez participer aux JO… en tant qu’athlète ! Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, une épreuve sera ouverte au grand public : le marathon pour tous, le 10 août 2024, soit la veille de la cérémonie de clôture. La magie du concept, c’est que vous pourrez choper un dossard quel que soit votre niveau ; et si la distance vous fait peur, vous pouvez tenter votre chance sur le 10 km. Pour faire partie des 40 000 coureurs olympiques amateurs, il vous faudra rejoindre le Club Paris 2024, cumuler des points en participant à ses challenges et croiser (très) fort les orteils… Bonne chance !