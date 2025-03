Paris dans le top 3 des villes avec le plus d'espaces verts du monde

Chez Time Out, on aime la ville. Vraiment. Les néons qui clignotent, les rues qui bourdonnent, les agendas blindés de concerts, d’expos, de pop-ups, sans parler les bons restos... Mais parfois, il ne faut pas se mentir, on a juste envie d’aller respirer ailleurs que sur une bouche de métro. Un peu de vert, un peu de calme, un coin où les oiseaux chantent autre chose que du klaxon.

Bonne nouvelle : le site Freepik a épluché les avis Google de 2 300 espaces verts dans les 100 villes les plus populaires au monde. À la clé ? Un classement des cités les plus vertes, en nombre de parcs et en popularité. Numéro 1 ? Tokyo. La mégapole japonaise aligne 159 espaces verts au compteur. Plus du double de Londres, qui décroche l’argent avec 78 parcs. Allez donc voir du côté de Yoyogi, le Central Park nippon, ou de Ueno, qui se la joue carte postale en pleine saison des cerisiers.

Londres ? C'est la totale : Hyde Park, Hampstead Heath, Clapham Common et tous les coins de pelouse qui vont avec. Et Paris dans tout ça ? Troisième du classement, avec 63 spots, du jardin du Luxembourg au bois de Boulogne. Le top 20 complet est juste en dessous.

Voici les villes avec le plus d'espaces verts de la planète (celles où l’on peut troquer le bitume contre un brin d’herbe sans marcher trois bornes)