Oubliez les flûtes de champagne à 50 € et les suites dorées à l’or fin : pour la marque de cosmétiques Catrice, le vrai glamour se vit en leggings, dans un studio de yoga chauffé ou les pieds dans une huile essentielle. Autrement dit, là où l’on prend soin de soi. Pour dresser le classement des capitales européennes du glow, la marque a mis les données au service du blush : densité de spas, nombre de salons de beauté, fréquence des événements dédiés à la beauté, popularité sur Instagram (via les hashtags), sans oublier l’intérêt pour le yoga et le pilates. Le tout, ajusté à 100 000 habitants pour que même les plus petites aient leur chance au casting.

Verdict : Londres écrase tout. Avec 4 559 salons, 4 200 events beauté et 5 millions de hashtags, la ville se transforme en temple du bien être, et donc du glamour. Derrière, Zurich sort son plus beau brushing pour choper la deuxième place, et Paris complète le podium, toujours fidèle à son image de ville chic. Avec 1863 salons de beauté recensés, 985 spas, 1124 événements dédiés au style et près de 3 millions de hashtags dédiés sur Instagram, la capitale française confirme qu’elle sait prendre soin de son allure. Entre une séance de yoga au bord du canal, un soin du visage dans un spa planqué du Marais et une virée shopping côté triangle d’or ou dans les friperies du 11e, Paris coche toutes les cases.

Voici les 10 villes les plus glamour d’Europe