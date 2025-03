Paris sacrée parmi les 10 villes où l'on mange le mieux au monde par Time Out

On a demandé à des milliers de locaux de balancer les meilleures villes où se remplir la panse en 2025. Résultat : un classement des capitales gastronomiques où on mange (très) bien, du boui-boui de rue aux tables qui font sérieusement saliver.

En janvier, on a balancé notre classement annuel des meilleures villes du monde. Pour le pondre, on a demandé aux locaux de noter leur ville sur tout un tas de critères : qualité de vie, vie nocturne, facilité pour se balader… Mais soyons sérieux deux secondes : une ville sans bonne scène gastronomique, c’est juste un tas de bâtiments. Du boui-boui de rue aux tables gastronomiques, des troquets de quartier aux cuisines qui jouent à la chimie, manger, c’est le cœur battant d’une ville – et la meilleure raison de prendre un billet d’avion.

Du coup, on a voulu savoir où ça se passait en 2025, et on a sondé des milliers de gens sur la scène food de leur ville. Qualité, prix, ambiance, accessibilité, audace culinaire… on a tout épluché, de l’adresse parfaite pour un date au QG où se coller une raclette à 3h du mat’. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, on a aussi demandé l’avis de notre commando food : rédacteurs, critiques gastronomiques et chefs du Time Out Market, histoire d’être bien sûrs qu’on parlait de villes où ça envoie vraiment. Pour garder une sélection qui tient la route, on a mis une seule ville par pays et laissé nos plumes locales raconter pourquoi leur spot mérite sa place dans ce festin mondial.

Le verdict ? Une liste qui donne faim. Des adresses de street-food qui tiennent depuis des décennies, des bistrots qui bossent le terroir sans chichis, des restos végés qui montent en puissance et des bars à cocktails qui affinent leurs mixtures. Un mélange de classiques bien ancrés et de nouvelles tables qui tentent des choses, sans oublier les spots où l’on mange bien sans exploser son budget. En tout, 20 villes où la nourriture fait partie du quotidien et où on ne risque pas de mal manger.

Et forcément, Paris répond présent. La capitale accroche encore une place dans le top 10, et franchement, qui en doutait ? À la fois mégalopole et capitale du pays de la gastronomie, Paris ne présente que des avantages pour les amateurs de bonne chère. De la variété ? Bien sûr ! Du Pérou à la Chine en passant par l’Auvergne ou le Portugal, on peut goûter à Paris toutes les spécialités de France, d’Europe et du monde. Vous désirez vous concentrer sur la qualité ? Pas de problème, la ville héberge les plus belles tables de la planète. Enfin, Paris s’impose depuis des décennies comme le laboratoire permanent des nouvelles tendances défrichées par les chefs les plus innovants.

D'ailleurs, la scène culinaire parisienne n’a jamais été aussi énergique. Les restaurants poussent comme des champignons après la pluie. Cela concerne aussi bien des bistrots qui revisitent les classiques français comme Lissit, Cornichon ou Café de l’Usine ; des bars à vins où se retrouver en bande (Les Œillets, Furia) ; des coffee shops pour grignoter un gâteau avec des fashionistas en goguette (Grave ou Simple) ou encore des adresses gastronomiques (Vaisseau, Datil, Gabriel) aux assiettes éphémères mais aux souvenirs impérissables.