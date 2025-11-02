Paris élue parmi les 15 meilleures villes à visiter au monde en 2025

Bonne nouvelle pour les Parisiens : la capitale figure une nouvelle fois parmi les meilleures villes d’Europe à visiter, selon le classement 2025 du magazine américain Condé Nast Traveller. La Ville Lumière se hisse à la 14ᵉ place du palmarès annuel des Readers’ Choice Awards, établi à partir des votes de près de 500 000 voyageurs à travers le monde.

Et Paris n’est pas seule à porter les couleurs françaises : Marseille se hisse juste derrière, à la 15ᵉ place du classement. Un doublé qui illustre bien la diversité du tourisme hexagonal. D’un côté, Paris, capitale culturelle et gastronomique dont le rayonnement ne faiblit pas. De l’autre, Marseille, qui confirme sa montée en puissance et s’affirme un peu plus chaque année comme une porte d’entrée passionnante sur la Méditerranée. Deux façons de vivre la France, deux énergies complémentaires, qui continuent d’attirer les voyageurs du monde entier. Photo de Ray Battuta sur Unsplash

La Valette, Oslo et Vienne en tête du classement

Le sondage, mené chaque année par Condé Nast Traveller, invite les lecteurs à noter les villes qu’ils ont visitées selon leur expérience globale (gastronomie, culture, patrimoine, accueil ou cadre de vie) pour établir un score de satisfaction. Et si Paris ne décroche pas la première place, sa présence dans le top 15 rappelle qu’elle reste une destination incontournable, même face à la concurrence des capitales nordiques ou méditerranéennes. En tête du palmarès, avec l’approbation écrasante de 97,3 % des voyageurs, on retrouve La Valette, la capitale dorée de Malte. Connue pour ses façades baignées de soleil et son climat éternellement doux, la ville s’impose comme une alternative aussi belle que sous-estimée aux destinations méditerranéennes habituelles, du sud de l’Italie aux Canaries.

Condé Nast Traveller la décrit comme « petite mais incontestablement puissante », vantant ses ruelles sinueuses qui ondulent à travers le centre et laissent entrevoir, de part et d’autre, la mer turquoise. Les cinéphiles les plus attentifs reconnaîtront peut-être ces paysages grandioses, déjà immortalisés dans Gladiator ou Game of Thrones.

En deuxième position, Oslo crée la surprise avec un score impressionnant de 94,4 % – une entrée fracassante, d’autant plus qu’il s’agit de sa première apparition dans le sondage. Condé Nast Traveller décrit la capitale norvégienne comme une ville à deux visages : d’un côté, un design audacieux et expérimental ; de l’autre, des forêts denses et des fjords miroitants. Un contraste qui fait tout son charme. « Qu’elle soit naturelle, façonnée par l’homme ou un subtil mélange des deux, Oslo suscite une profonde admiration et une inspiration sans limites », souligne le magazine. Sur la troisième marche du podium, Vienne. Déjà médaillée de bronze l’an passé, la capitale autrichienne continue de fasciner. Selon CNT, Vienne « dégage une beauté hypnotique, impossible à définir », ce qui explique aisément son taux de satisfaction de 93,7 %.

Le classement complet des 20 meilleures villes d’Europe selon les lecteurs du Condé Nast Traveller