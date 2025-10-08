Selon le magazine Condé Nast Traveller (CNT), la meilleure ville d’Europe à visiter cette année n’est ni Paris, ni Prague, ni Berlin, mais une destination plus petite et moins attendue. Chaque année, Condé Nast Traveller interroge ses lecteurs sur les lieux qu’ils ont visités. Les réponses sont ensuite compilées pour établir un score de satisfaction globale, correspondant au pourcentage de participants ayant apprécié leur séjour. L’enquête, menée auprès d’environ 500 000 personnes, confère une solide représentativité aux résultats.

En tête du classement, avec un taux de satisfaction impressionnant de 97,3 %, on trouve La Valette, la capitale de Malte. Réputée pour son architecture dorée et son climat ensoleillé, la ville constitue une alternative méconnue mais séduisante aux autres destinations méditerranéennes comme le sud de l’Italie ou les îles Canaries. Condé Nast Traveller décrit la capitale maltaise comme « petite mais incontestablement puissante ». Le magazine souligne la beauté du décor : « des ruelles étroites et sinueuses traversent le centre-ville, laissant entrevoir la mer turquoise des deux côtés ». Les plus cinéphiles reconnaîtront d’ailleurs ces paysages remarquables, aperçus dans Gladiator ou Game of Thrones.

Oslo arrive en deuxième position, avec un score de 94,4 %, manquant de peu la première place. C’est la première fois que la capitale norvégienne figure dans le classement, et elle signe une entrée remarquée. Condé Nast Traveller la décrit comme une « ville à deux visages » : d’un côté, un design expérimental et audacieux ; de l’autre, de denses forêts et des fjords scintillants. Une dualité qui, selon le magazine, « suscite à la fois l’émerveillement et l’inspiration ».

Vienne complète le podium, à la troisième place. Déjà médaillée de bronze l’an passé, la capitale autrichienne confirme son statut de valeur sûre. CNT la décrit comme une ville « à l’aura envoûtante, à la fois puissante et insaisissable » — une réputation à la hauteur de son taux de satisfaction de 93,7 %.

Les meilleures villes d’Europe à visiter selon Condé Nast Traveller

Voici le top 20 des villes européennes à visiter, d’après les Readers’ Choice Awards du magazine Condé Nast Traveller.