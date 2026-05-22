Paris entretient sa flamme pour la street food avec ce Food Market XXL spécial barbecue

Le Food Market qui déborde de son boulevard de la Villette bien-aimé, ça n’arrive pas souvent. La dernière fois c’était en 2025 pour fêter les 10 ans de ce rendez-vous de la street food imaginé par Virginie Godard. La semaine prochaine (oui, il va faire beau !), c’est pour fêter le lancement de la saison des barbecues que le Food Market opte pour un format XXL s’étalant sur trois jours et deux lieux.

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Deux salles, grosse ambiance

La mise à feu du jeudi 28 ne change pas les habitudes avec l’installation entre les métros Ménilmontant et Couronnes d’étals enflammés : Melt et son poulet jerk, Leven et ses dürüms, Bobi et ses grillades kamayan ou Delish et ses merguez.

Après un jour de pause, les braises se ravivent le long de la Seine ! Direction le Mazette pour deux jours de festival avec grillades, musiques et horaires nettement étendus : de 16 h à 4 h le samedi et le dimanche de midi à minuit. Affûté comme vous êtes, vous avez remarqué que cela englobe la finale de la Ligue des Champions et, oui, il y aura bien la diffusion sur grand écran du match !



En ravito, Asado va envoyer de la viande grillée comme à Buenos Aires, Will’s Deli du pastrami à la New-Yorkaise et Gargouille des assiettes inspirées de la Méditerranée. Un festival sans musique serait triste comme un kebab sans frites, vous retrouverez donc les DJ sets d’habitués de la barge (Baz, Maison Fatou, Aubry ou Garçon Heureux…) pour vous faire chalouper. Bref ce Food Market spécial BBQ a tout pour faire griller et briller de mille feux votre fin de semaine.

Quand ? jeudi 28 mai de 18h à 22h30, samedi 30 de 16h à 4h, dimanche 31 de midi à minuit

Où ? Jeudi, métro couronnes. Samedi-dimanche 69 port de la Rapée Paris 12e