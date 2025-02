Paris, nouveau QG des digital nomads en 2025 ? Une étude la classe parmi les meilleures villes pour bosser en remote

Choisir où poser son ordi pour une nouvelle vie ? Ça peut vite tourner au casse-tête. Coup de bol, Flatio a fait le boulot et comparé plusieurs villes sur trois points clés : coût de la vie, vitesse d’internet et qualité de vie. Résultat ? Un top 20 des meilleures destinations pour les télétravailleurs globe-trotteurs. Et surprise, Paris y figure aux côtés des habituelles stars du remote comme Lisbonne ou Bangkok. Certes, la capitale française n’est pas la plus abordable du lot, mais entre ses cafés, ses espaces de coworking à la pelle et une scène culturelle bouillonnante, elle a plus d’un atout dans son sac.

Les meilleures villes où bosser en remote en 2025 (certifié sans galères de Wi-Fi ni loyers indécents)

Roulement de tambour… Lisbonne décroche la première place ! Comparée aux autres capitales d’Europe de l’Ouest, elle reste abordable : entre 1 200 et 1 800 € par mois (loyer inclus). Ajoutez à ça 300 jours de soleil par an et un bon café à un euro, et on comprend l’engouement. Mais le Portugal ne s’arrête pas là : Porto débarque en 7e position, avec un coût de vie plus doux (1 000-1 500 €), une ambiance paisible, des transports efficaces et la vallée du Douro à deux pas.

En deuxième place : Varsovie. Flatio en fait une étoile montante du nomadisme digital, avec une scène tech en plein boom, un coût de vie aussi raisonnable que Porto, et des grands espaces verts comme le parc Łazienki.

Paris, dans le top des villes pour digital nomads ? Eh oui

Si l’Europe truste le classement des meilleures villes pour bosser en remote, Paris y fait une entrée remarquée en 16e position. Certes, le coût de la vie y est plus corsé qu’à Lisbonne ou Varsovie (comptez entre 1 800 et 2 500 € par mois avec loyer), mais la capitale compense avec un écosystème pro ultra dynamique, une offre de coworkings pléthorique et une connexion internet qui file plus vite qu’un Vélib’ en descente. Ajoutez à ça une scène culturelle inégalable, des cafés où vous pouvez squatter toute la journée sans vous faire virer (ou pas d'ailleurs), et des restos ouverts à minuit pour les deadlines de dernière minute. Paris n’est peut-être pas l’option la plus économique du classement, mais niveau qualité de vie et opportunités, difficile de rivaliser.

Top 20 des villes où poser son ordi en 2025 (et profiter d’une bonne qualité de vie)