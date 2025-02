Musées et galeries : Paris parmi les trois villes les mieux dotées d’Europe

Arrêtez de pleurer sur la météo et sortez vos pinceaux (ou votre ukulélé). D’après une étude de Compare the Market AU, c’est à Paris que les créatifs auraient le plus de chances d’être épanouis en Europe. L’atout charme principal de la capitale ? Son nombre vertigineux de musées et galeries d’art par habitant, qui dépasse largement le ratio des autres villes d’Europe.

D’après une étude, Paris serait la meilleure ville d’Europe pour les créatifs

Avec 26 galeries d’art pour 100 000 habitants – on compte plus de 1 000 galeries d’art moderne et contemporain à Paris –, la ville distance aussi bien Londres que Barcelone ou Berlin dans le domaine. Ce qui ferait d’elle la ville la plus inspirante de l’Union européenne. Spoiler : l’épanouissement financier des créatifs n’est pas tout à fait corrélé, avec des salaires français moins élevés que ceux du Royaume-Uni ou des Pays-Bas.

La suite du classement des meilleures villes d'Europe pour les créatifs

Après Paris, Londres trouve naturellement sa place sur le podium, pouvant se targuer d’offrir aux créatifs les meilleures perspectives d’emploi de toute l’Europe (tant au niveau des opportunités que du salaire) et d’accueillir une foule d’événements et festivals culturels. Sur la troisième marche, Amsterdam se démarque elle aussi grâce à son nombre important de musées et galeries, marchant de ce point de vue-là sur les talons de Paris. Et en dehors de l’Europe ? Aux États-Unis, c’est San Francisco qui se place en pole position (devant New York !), quand Sydney s’impose en Australie.