Paris vu d'en haut : le calendrier des rooftops qui rouvrent ce printemps

Comme les cerisiers, tous les toits-terrasses parisiens n'éclosent pas en même temps au printemps. Voilà les dates à marquer d'une pointe de crème solaire dans votre calendrier des apéros.

Les rooftops déjà accessibles

Roof

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Le sommet de l'hôtel Madame Rêve, protégé d'une verrière amovible, s'avère un des rares toits-terrasses parisiens ouverts toute l'année. Dès que la météo le permet, les fenêtres coulissent et il est possible de s'y poser à la fraîche avec Saint-Eustache à portée de main.

Où ? 43 rue Etienne-Marcel, Paris 1er.

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© Antoine Besse

Le tiers-lieu à haut coefficient de hype offre l'accès à un bout de toit avec une vue assez classe sur tout Paris. Mais lors de notre visite, il n'y avait ni table ni chaise — voilà plutôt un fumoir avec le plus beau panorama du monde qu'une vraie terrasse.

Où ? 26 rue sorbier, Paris 20e

Le TacTac

Jérôme Galland / TacTac Skybar

Perché à 127m de haut, voilà le plus haut rooftop de Paris. Depuis le 27e étage de la tour Duo signée Jean Nouvel, le TacTac offre un panorama de toc-toc sur le Sud-Est parisien, un continent d’immeubles modernes, fendu par la Seine et la guirlande blanche et rouge des embouteillages du périphérique. L.A version parisienne !

Où ? 65, rue Bruneseau, Paris 13e

Réouverture le 2 avril

Maggie Rooftop

DR

Au sommet de l'hôtel Rochechouart, on se retrouve nez à coupole avec le Sacré-Cœur. Là-bas, la tour Eiffel, et partout, l'océan de zinc de Paname. Une vue à 360° que Maurice Chevalier, habitué de l'hôtel, aurait pu qualifier de drôlement bath !

Où ? 55 boulevard de Rochechouart, Paris 9e.

Le Toit de la Bellevilloise

© LAURENT_FERRY

Cette ancienne coopérative ouvrière proposait déjà un club, un café-concert, une salle d'exposition… Il lui manquait un rooftop digne de ce nom. C'est fait avec une vue classieuse sur le clocher de Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant au premier plan, et tout Paris derrière.

Où ? 19-21 Rue Boyer, Paris 20e

Réouverture le 15 avril

Bar de la Dame des Arts

© Ludovic Balay

Au cœur du 6e ultra-touristique, le chic hôtel La Dame des Arts cache au 5e étage un bijou de terrasse à la vue en or. Là, Notre-Dame à un jet de mégot ; de l'autre côté, la tour Eiffel qui se glisse entre le clocher de Saint-Germain et le dôme des Invalides, le tout sur un océan de toits bien entretenus (c'est le 6e, bébé).

Où ? 4 rue Danton, Paris 6e.

Réouverture le 1er mai

Fuga R.

© Ksenia Marchand

Les Canaries à Paris ? Direction le 8e arrondissement ! Au 12e étage de l'hôtel Fuga Monceau se déploie un élégant rooftop terracotta, ocre et noir (la palette de Lanzarote) où siroter cocktails et tapas insulaires entre cactus, plantes grasses et vue sur la tour Eiffel.

Où ? 28 rue de Monceau, Paris 8e

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