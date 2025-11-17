Paris–Berlin : le train de nuit fait son grand retour en mars 2026

C’est l’histoire d’une re-re-renaissance. Le train de nuit Paris-Berlin, arrêté en 2014 et remis une première fois en grande pompe sur les rails en 2023, devait s’arrêter de nouveau le 14 décembre 2025 ; il va finalement repartir une nouvelle fois en mars 2026 ! Derrière ce sauvetage, on trouve European Sleeper, une coopérative hollandaise déjà aux manettes d’une ligne de nuit entre Bruxelles et Prague. Car la liaison Paris-Berlin n’a pas été abandonnée pour cause de manque de voyageurs (elle affiche un taux de remplissage de 70 % !), mais parce que l’État français arrête sa contribution de 10 millions d’euros. Vive les économies et tant pis pour le climat !

Un autre modèle est possible

Contrairement à la SNCF, European Sleeper annonce pouvoir s’en sortir sans subvention, d’une part en passant par Bruxelles pour attirer plus de voyageurs et optimiser les flux avec son autre ligne, et d’autre part en faisant appel à un financement coopératif. Objectif : 2 millions d’euros !

Le train devrait circuler, comme son prédécesseur, trois fois par semaine : les dimanches, mardis et jeudis soir au départ de Paris, les lundis, mercredis et vendredis soir au départ de Berlin. Les réservations vont être ouvertes dès le 15 décembre avec des billets annoncés dès 80 €.