Pedzouille-La-Grange, le nouveau rooftop fermier à Porte de Versailles

Ok, on vous voit venir de (très) loin les amis : un bon plan à Porte de Versailles, vraiment ? Oui mais. Si la team Pedzouille, spécialiste de la cuisine (et de l'humour) bien franchouillards, a jeté son dévolu sur le 15e arrondissement, c'est qu'il y a une raison. En l'occurrence, un toit-terrasse de 300 m2 perché au 8e étage d'un Novotel avec vue panoramique sur Paris dont la Tour Eiffel. La page Facebook officielle évoque une "auberge d'altitude" branchée "produits de terroir" pour ce 3e opus.

Pour ceux qui ne connaissent pas Pedzouille, il s’agit avant tout d’un premier resto dans le 10e (Pedzouille L'Etable, financé en partie grâce à un crowfunding), et un second dans le 2e (Pedzouille la Bassecour, avec délirant plafond d'où pendouillent des centaines de poulets couineurs en plastoc). Un marketing bleu-blanc-rouge un poil lourdingue à la Big Fernand, mais on demande à boire, pardon à voir !

Où ? Novotel Paris Porte de Versailles, 4 avenue de la porte de la Plaine, 15e.

Quand ? Dès le 19 mai 2021. Réservations déjà ouvertes.