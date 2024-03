Pendant deux mois, les terrasses éphémères auront la permission de minuit à Paris

C’est le printemps, les arbres sont en fleur et les terrasses poussent allègrement sur les places de stationnement. Comme chaque année depuis 2021, des milliers de terrasses parisiennes (plus ou moins 3 000) pourront déborder de leurs usuelles rangées dès le 1er avril, et jusqu’au 31 octobre.

A la faveur des JO, on pourra cette année en profiter jusqu’à minuit (au lieu des 22h habituelles) entre le 1er juillet et le 8 septembre. Une initiative d’Anne Hidalgo, qui appelait dernièrement les Parisiens à rester dans la capitale pendant les Jeux, leur promettant un Paris “magnifique” et un été “incroyable”. Askip, les riverains qui habitent au-dessus des terrasses sont un poil moins enthousiastes.

Nuits blanches en terrasse pendant les cérémonies

Comme des jours de fête, les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux (olympiques et paralympiques) seront l’occasion, pour les bars qui le souhaitent, de pousser le bouchon jusqu’au premier café du matin. Comme pour les 29 juin (jour de la Marche des fiertés) et 14 juillet, les terrasses estivales pourront demander la permission de rester installées toute la nuit les soirs de cérémonie (les 26 juillet, 11 août, 28 août et 8 septembre).

