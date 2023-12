Pendant neuf jours, une maison cachée du 19e accueille d’incroyables repas gastronomiques

We Are Ona, l’agence événementielle culinaire, revient à la maison, ou plutôt à la Maison, un ancien atelier de peintre, briques et bois, planqué au fond d’une cour arborée dans une rue du 19e. C’est la sixième fois que Luca Pronzato et son équipe investissent cette bicoque patinée et bucolique. Sur le thème de l’hiver scandinave, le chef danois Christian Kanstrup Pedersen (du néobistrot Les Jeunes à Viborg) va proposer un repas gastronomique de pré-Noël. Le menu en huit services reste secret mais on imagine qu’il y aura des variations autour du poisson fumé, du canard grillé ou du craquelin traditionnel.

Le repas comme un moment artistique

We Are Ona se spécialise dans les agapes au milieu d’endroits exceptionnels. En octobre, ils avaient investi un étage d’un ancien central téléphonique en rénovation lors de la foire d’art contemporain Paris Internationale, et en mai, ils avaient invité Mory Sacko à cuisiner dans un gratte-ciel de New York ! Cette résidence parisienne sera,elle, agrémentée d’un concert de la chanteuse Clara Ysé, les 16 et 17 décembre.

Où ? 40 rue des Solitaires, Paris 19e

Quand ? du 9 au 17 décembre au déjeuner (les 10, 14, 15, 16, 17 décembre) et diner

Combien ? 150€ (hors vin) / 200€ lors du concert

Réservation