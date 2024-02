Pendant trois jours, découvrez gratuitement les coulisses du monumental palais de la Porte Dorée

Pssst : approchez et suivez-nous, on vous emmène (gratuitement) dans les coulisses du palais de la Porte Dorée, cette immense bâtisse Art déco qui englobe le musée de l'Immigration et l'Aquarium tropical. Les samedi 3 et dimanche 4 février, l’institution remet son festival L’Envers du Décor sur l’ouvrage pour une 7e édition, invitant dix artistes à investir les petits coins du lieu tout en questionnant son histoire. Car le palais de la Porte Dorée n’est pas un espace vierge de symboles : il a été construit à l'occasion de l'Exposition coloniale de 1931.

Pour celles et ceux qui aiment la démesure, passez par le hall d’honneur, vous serez surpris par la fresque XXL du Catalan Francesc Ruiz Abad, interrogeant aussi bien l’aspect pictural que l’animalité des œuvres du palais. Dans l’auditorium, l’artiste Faysal Boukari Vossah a installé un panorama immersif, tandis que la plasticienne Abigail Fowler imagine ce qui se racontait en 1931 dans le salon Afrique, là où le ministre des Colonies recevait ses invités, avec une installation intitulée Boy’s Club.

Ambiance thérapie collective

Dans le reste du bâtiment, ce sera ambiance thérapie collective avec plusieurs expériences proposées par l’ANPU (l’Agence nationale de psychanalyse urbaine) : dans le forum, on se languira dans des divans pour des consultations sur l’histoire coloniale française, dont des extraits seront dessinés en direct l’illustratrice Clémence Jost, avant une conférence-spectacle bien perchée du performeur Laurent Petit sur l’empire colonial.

On finit avec ce qui nous intrigue le plus, P/REC, cette perf sonore de Jeanne Paravert et Jack Souvant inspirée par Georges Perec, qui s’était enregistré pendant six heures en train de décrire le carrefour Mabillon en 1978 : le duo invitera les visiteurs à venir donner leurs impressions sur le salon Asie. Deux jours pour s’instruire et se poser de bonnes questions en plein débat autour de la loi immigration.

Quand ? samedi 3 et dimanche 4 février 2024, de 10h à 19h.

Où ? palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, Paris 12e.

Combien ? gratuit.