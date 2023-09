Pendant trois jours, plus de 100 concerts vont secouer les petites salles de Pigalle

C’est le festival préféré des programmateurs de salles françaises de moins de 1 000 spectateurs désireux de garnir leur prog (et leur réseau) d’artistes émergents, avec le souhait secret de pouvoir un jour dire « Oui oui, je les ai bookés avant que ça pète ». Vous avez pigé : le Mama Festival est de retour du 11 au 13 octobre. Plus qu’une kermesse de pros de la profession, c’est surtout une belle occase de dénicher des groupes pépites dans tous les genres parmi la grosse centaine de concerts qui vont secouer une dizaine de salles de Pigalle pendant trois jours.

Parmi cette (longue) liste dont on reconnaît ne pas tout connaître, il y a quelques artistes qui vont nous faire bifurquer. On pense au rappeur AnNie .Adaa, son flow rageur sur prod rebondissante ; aux post-punks bataves Tramhaus ; à la pop-folkeuse Laure Briard ; ou à Insolito UniVerso, ce groupe monté par des Vénézuéliens mixant piques psychés 70’s, sons tradis et pop expé. On passera également une truffe au FGO Barbara pour la soirée Rappeuses en liberté avec Lirose, R’May ou Bouki sur la ligne de départ. Egalement à voir : les slackeurs bordelais TH Da Freak, le rappeur LC CDG, les Brits ascendant post-punk de The Talking Shop ou encore la rappeuse du 94 Mademoiselle Lou, qui vient d’offrir un feat à un petit jeune nommé Booba.

On finit avec le même conseil qu’à chaque fois qu’il est question d’artistes verts : soyez curieux, des révélations ne sont jamais loin. Et vous aussi, vous pourrez vous la péter dans quelques années en mode « Bien sûr, je l’ai vue dans une petite salle quand elle débutait ».

Quand ? Du 11 au 13 octobre 2023.

Où ? Dans plusieurs salles de Pigalle.