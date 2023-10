Pendant une semaine, un chef étoilé s’installe au barbecue de ce restau de Mouffetard

Otto passe la seconde (année) ! Pour fêter dignement son premier anniversaire, le restaurant / bar à vin de la rue Mouffetard invite des chefs amis durant tout le mois d’octobre. Devant le binchotan, on trouvera Eduardo Gonzalez du bistrot Bonvivant (du 9 au 12 octobre), Steven Som de Terra (du 16 au 19 octobre), puis Julian Avila de Grain(s) (du 23 au 26 octobre).

Et surtout, la dernière semaine, Eric Trochon, chef étoilé et associé du lieu avec Stéphane Offner (ancien directeur de Juice Lab) et Tony Alvarez-Parage (ex-Vin Qui Danse aux Gobelins). Une occasion unique de goûter la cuisine de ce boss des sauces dans une ambiance plus relaxée (et des prix plus accessibles) que dans son Solstice voisin.

Quand ? Jusqu'au 2 novembre

Où ? 5 rue Mouffetard, Paris 5e.