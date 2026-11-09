Le physionomiste du Berghain vient dédicacer à Paris son livre de photographies retraçant 40 ans de carrière

Au cartel ? Séances pour des magazines et marques et immortalisation des communautés punk de Berlin Est ou techno après la chute du Mur.

À la porte ou à l'extérieur, Sven Marquardt a toujours l'œil. S'il est aujourd'hui mondialement connu en sa qualité de physionomiste du Berghain depuis 2004 comme le boss de fin des cerbères de club, le Berlinois est aussi depuis quarante ans l'un des photographes les plus connus de la ville, portraitisant la nuit et la mode en noir et blanc et avec un grain aussi glacial que son légendaire accueil.

Quatre décennies et 300 exemplaires

Cette facette focale fait aujourd'hui l'objet de la parution de Thorns, un ouvrage recensant ces quatre décennies de clichés, entre séances pour des magazines et marques et immortalisation des communautés punk de Berlin Est ou techno après la chute du Mur, participant notamment à la définition de l'identité visuelle du label Ostgut Ton associé au Berghain.

Pour célébrer la sortie et surfer sur Paris Photo, Sven Marquardt sera ce vendredi 13 novembre à Dover Street Market pour dédicacer en personne l'un des 300 exemplaires numérotés. Et promis, Sven est off ce jour-là, donc pas de « ce ne sera pas possible » en vue.

Quand ? vendredi 13 novembre 2026

Où ? Dover Street Market Paris, 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e

Combien ? entrée libre