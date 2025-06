Les piscines parisiennes classées monuments historiques où faire trempette cet été

Ce n'est rien de moins qu’un plongeon dans l’Histoire que nous vous propose aujourd’hui. Les beaux jours se radinant, les Parisiens vont se mettre en quête de bassins où faire trempette. Et si certains ne jurent que par les complexes découverts, que les plus discrets (et fortunés) aiment les lignes d’hôtels, d’autres recherchent l’ancien et le prestige. Pour ces derniers, la capitale a exactement ce qu’il faut : des piscines classées monuments historiques dont les architectures naviguent souvent dans les courants Art nouveau et Art déco. Bon cours !

Piscine Pontoise

Envie de plonger dans un décor de film, en plein cœur du Quartier latin ? Sortez les bonnets de bain. Fin décembre 2023, une des plus belles piscines de Paris a rouvert son bassin. Quasi centenaire, la piscine Pontoise est l'œuvre de l’architecte Lucien Pollet, aussi derrière le mythique bâtiment de la piscine Molitor ou celui de la piscine Pailleron. Ouverte en 1934, la piscine souffrait de moult dégradations, notamment au niveau de sa verrière, et avait dû fermer ses portes en 2019, avant que d’importants travaux ne soient réalisés. Sur la notice, on découvre un bassin de 33 mètres de longueur, surplombé de coursives aux cabines privatives, accueillant six couloirs de nage, mais aussi un espace forme, avec des cours de yoga et de fitness.



Piscine Pontoise © Mairie de Paris

Où ? 19 rue de Pontoise, Paris 5e.

Piscine de la Butte-aux-Cailles

La piscine de la Butte-aux-Cailles, bâtie en 1922 par l’architecte Louis Bonnier, fait figure d’ancêtre en matière de baignade. Sa façade en brique rouge évoque le style Art nouveau alors qu’à l'intérieur, son plafond voûté et ses grandes arches lui donnent des allures plus ecclésiastiques. Bonheur : l’eau y est naturellement chaude car elle provient de puits artésiens. Rénovée au début des années 2010, cette piscine rutilante propose un bassin intérieur de 33 mètres de long ainsi qu’un bassin outdoor de 25 mètres accessible toute l’année à l’atmosphère hors du temps. Un espace extérieur où l’on trouve également un solarium et une pataugeoire. Allez, bonne brasse.



Piscine de la Butte-aux-Cailles © Clement Dorval / Ville de Paris

Où ? 5 place Paul-Verlaine, Paris 13e.

Piscine Molitor

C'est ici qu’est né le bikini (1946) et qu'a été organisée une des rave parties les plus cultes de Paris. Passé de piscine municipale à temple de l’underground et du street art, Molitor joue depuis quelques années la carte du resort derrière son impressionnant monolithe couleur jaune moutarde. Au menu de cet hôtel taillé pour le staycation sportif ? Un spa Clarins, une salle de sport, un club de yoga, un rooftop avec, bien sûr, une impressionnante piscine extérieure de 48 mètres de long. Si cette dernière est chauffée (28 degrés), vous pouvez aussi opter pour la piscine intérieure. Côté accessibilité, fini les free parties, seuls les clients de l'hôtel, les membres du Club Molitor et les personnes ayant réservé au spa (à partir de 310 € le massage) pourront y tremper les orteils. Attention au coup de chaud sur la CB.

© Molitor

Où ? 13 rue Nungesser-et-Coli, Paris 16e.

Piscine des Amiraux

Croquée et insérée dans un complexe de bâtiment en gradins par l’archi Henri Sauvage à la fin des années 1920, cette piscine du 18e coche toutes les cases Art déco avec son carrelage et ses cabines enlaçant les étages au-dessus du bassin de 33 mètres de long. Classé monument historique en 1993, il a eu droit un lifting complet en 2017. Les suiveurs du cinéma français apprécieront aussi de savoir que des scènes d’Amélie Poulain y ont été tournées.

© Clement DORVAL / Mairie de paris

Où ? 6 rue Hermann-Lachapelle, Paris 18e.

Piscine Pailleron

Ha cette piscine Pailleron, elle a une sacrée gueule. Sorti de l’eau dans les années 1930, remis à neuf au milieu des années 2000, ce bâtiment estampillé Art déco en met plein les lunettes des nageurs avec en majesté cette immense verrière qui surplombe ce bassin sportif de 33 mètres cerclé de mosaïques et de cabines en coursive. On vient ici pour nager, certes, mais pas seulement. Parce que, sans vous parler de la patinoire ou du centre de remise en forme, à Pailleron, il est également possible de prendre des cours d’aquagym, d’aquabiking ou d’aqua-ce-que-vous-voulez, de se relaxer dans le Jacuzzi, d’emmener ses enfants dans le bassin ludique, de bronzer sur la pelouse qui borde le complexe, de se pavaner… Forcément, ça attire beaucoup beaucoup de monde...

Piscine Pailleron

Où ? 32 rue Edouard-Pailleron, Paris 19e.