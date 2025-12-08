Dans la playlist du restaurant culte Septime

En 20 titres, on vogue entre les styles, les contrées et les générations, toujours avec classe – on est chez Septime.

Quand les historiens de la bistronomie se pencheront sur le XXIe siècle, ils consacreront forcément un épais chapitre à Septime. Depuis son ouverture en 2011, le gastropub à la londonienne de Théophile Pourriat et Bertrand Grébaut a creusé le sillon d’une bistronomie aventureuse attirant la crème de la hype locale et internationale – ha, cette fameuse anecdote de Beyoncé et Jay-Z venus en 2013.

Entre les styles, les contrées et les générations, toujours avec classe

Avec cette playlist de l’équipe, on vous fait rentrer chez Septime sans galérer pour réserver ! En 20 titres, on vogue entre les styles, les contrées et les générations, toujours avec classe – on est chez Septime. “Musicology” de Prince fréquente “Sauvignon Blanc” de la prêtresse Rosalia, le tube mêlant reggae et soul “Let love Flow On” de Sonya Spence ou “Calentita” des garageux perpignanais de Limiñanas en trio avec leur amie espagnole Nuria.

On y entend aussi “When the Shit Goes Down” des Angelinos de Cypress Hill, l'entêtant et culte titre “Afro-Harping” de la jazzwoman Dorothy Ashby ou “Pon de Jungle” du groupe de funk psychédélique anglais Cymande. Dernière mention en forme d’hommage : le morceau “Ti Voglio” de l’icône italienne Ornella Vanoni, qui vient de nous quitter le 21 novembre.