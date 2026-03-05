Avant son premier all-night long depuis dix ans, découvrez la playlist « All Life Long » de Teki Latex

Le DJ/rappeur/érudit nous a partagé une playlist « All Life Long », une vitrine de sa vie entre « morceaux écoutés au calme chez moi et trucs que j'ai pu jouer en soirée pendant toute ma carrière ».

Il faisait partie de la new gen quand elle n’existait pas encore, Mehdi Maïzi dit qu’il pourrait causer de musique avec lui tous les jours et il est l’un des membres les plus influents du North Face Paname Social Club. Ce samedi 7 mars, 3 404 jours après son dernier all night long parisien – c’était à Nuits Fauves –, Teki Latex vient célébrer la fin de sa convalescence suite à une hernie discale avec un all night long au Trabendo boosté par les basses du Tweak Soundsystem. Histoire de s’échauffer – très important pour ne pas se blesser – avant la soirée, le DJ/rappeur/érudit nous a partagé une playlist « All Life Long », une vitrine de sa vie entre « morceaux écoutés au calme chez moi et trucs que j'ai pu jouer en soirée pendant toute ma carrière ».

Une vraie mine d'or pour les oreilles curieuses

La première piste de l’édifice ? « “Skid Row (Downtown)”, le morceau d'ouverture de la comédie musicale Little Shop of Horrors (la version du film), l’un de mes films préférés. C'est une bonne intro pour une playlist, ça raconte une histoire. » La suite du film est un véritable no-skip, une vraie mine d’or pour les oreilles curieuses, mêlant les continents, les générations et les scènes.

Une gymnastique à l’allure de jeu pour Teki Latex : « Je garde toujours une oreille sur les nouveautés et ce qui m'excite le plus, c'est de reconnaître dans un nouveau morceau quelque chose qui me fait penser à un vieux morceau ou un vieux style musical. Je vais ensuite tenter de démontrer cette filiation entre les deux époques ou scènes en mélangeant les deux morceaux lors d'un set. »

Dans cette playlist, Teki Latex fait cohabiter le Vénézuélien inventeur de la raptor house DJ Babatr avec les stars de la pop Madonna et Samantha Fox, les nouvelles figures des pistes françaises De Grandi et Sunareht, les blazes cultes du hip-hop Wu-Tang Clan et MF Doom, ou Regal86, DJ Warning et Zisko, trio de noms « venant des Amériques qui représentent cette nouvelle garde entre techno et latin house ».

Bien sûr, on trouve aussi certains des propres morceaux de Teki Latex, que ce soit avec son groupe TTC, avec Chilly Gonzales ou avec SUBMECHANOPHOB1A, son duo avec Sylvère, DJ résident de La CREOLE. Une sélection à garder précieusement pour soigner tous vos bobos. Merci Teki, bon retour et longue vie à toi !