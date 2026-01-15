Plus fort que Séoul et New York, Paris abrite le cinéma le plus fréquenté du monde

L’IA, Netflix, le piratage… L’avenir des salles des cinéma apparaît plus sombre qu’une rétrospective Haneke. Pourtant, il existe une bonne nouvelle : le cinéma le plus fréquenté du monde se trouve à Paris ! C’est, depuis 2023 et d’après l’institut Comscore, le UGC Ciné Cité Les Halles ! En 2025, sa programmation de 712 films a attiré 2 599 667 spectateurs. Le complexe, ouvert en 1995 installé dans l’ancien parc Cousteau qui avait coulé – lol – trois ans avant, devance ainsi le Lotte Cinema World à Séoul et l’AMC Empire 25 à New York.

L'oracle du cinéma français

Alors que la fréquentation des salles obscures recule de 14 % à l’échelle nationale, le Ciné Cité, lui, se limite à un modeste –2,9 % par rapport à 2024. Cette performance, presque un miracle, souligne la place particulière que ce cinéma occupe chez les cinéphiles (voire cinéphages) parisiens. Avec ses 27 salles (un record d’Europe !), il offre une diversité de programmation inédite, qui va du gros blockbuster sur écran géant au film d’auteur plus confidentiel. Il est aussi le seul de France à ouvrir dès 9 h et la fréquentation de cette première séance représente un véritable oracle de la carrière des films, scruté avec angoisse par les distributeurs. Avec 78 cinémas (et 398 écrans), Paris reste la ville avec la plus grande densité de salles au monde !

