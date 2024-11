Et voici le plus grand marché de Noël d’Île-de-France

À Paris, les marchés de Noël, c’est tout un cirque, et pas que des guirlandes qui brillent. Le mastodonte de La Défense ? Un village d’hiver XXL où l’on se bouscule pour du vin chaud et des spécialités artisanales, le tout sous un brouillard de marrons grillés. 350 chalets, une patinoire en plein air (dispo dès le 22 novembre prochain) et assez de lumières scintillantes pour vous aveugler.

Côté food, on s'empiffre de raclettes dégoulinantes, de bretzels chauds et de gaufres à peine sorties du fer, pendant que l'odeur de la cannelle et du vin chaud vous assomme de bonheur. On flâne, on craque pour des babioles artisanales qu’on n’a pas besoin d’acheter (mais qu’on achète quand même), et on se laisse envoûter par les décos qui transforment le Parvis en boîte de nuit version polaire.

Et cette année, place à un invité d’honneur à l'accent chantant : Québec ! La ville débarque avec sa chaleur boréale pour réveiller les Parisiens. Avec un mélange d’influences françaises, anglaises, irlandaises et autochtones, Québec promet un lifestyle inimitable entre tables gastronomiques, scène culturelle et nature.

Où ? sur le Parvis de La Défense

Quand ? du jeudi 14 novembre au dimanche 29 décembre 2024